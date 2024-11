Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen zat er in aanloop naar het raceweekend in Las Vegas een aantal uitstapjes in andere auto's in het verschiet. De Nederlander stapte in de ARX-06 van Acura en legt bij Road and Track uit dat hij graag de 24 uur van Le Mans zou willen rijden, maar dat dit allemaal van zijn Formule 1-activiteiten afhangt. Daarnaast laat hij weten dat zijn toekomst in de sport, ook afhankelijk is van hoe de 2026-wagens zullen zijn.

Verstappen heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak bij Red Bull Racing. De Nederlander heeft in de afgelopen jaren al diverse keren laten optekenen dat hij ook graag in andere klassen uit wil komen. Verstappen begon op zeventienjarige leeftijd in de koningsklasse en gaf na het winnen van zijn eerste titel aan dat alles daarna, een bonus zou zijn. De Nederlander is dan ook niet jacht naar acht of negen titels, zo vertelt hij.

Le Mans en Formule 1 is niet te combineren voor Verstappen

Voorlopig is Verstappen nog helemaal gelukkig met wat hij vandaag de dag mag doen, wel spreekt hij zich bij het medium uit over zijn toekomst. "Ja [ik wil racen op Le Mans], maar ik denk dat het op dit moment erg moeilijk is om te combineren met F1. Ik denk, vooral nu alles steeds competitiever wordt, dat je je tijd niet kunt verdelen tussen F1 en een GTP. Voor mij geldt in ieder geval dat ik goed voorbereid moet zijn als ik ergens aan meedoe", zo wil Verstappen niet aan halfwerk doen.

In 2028 is Verstappen nog jong genoeg voor een nieuw avontuur

Verstappen heeft altijd aangegeven dat hij niet te oud aan een nieuw avontuur wil beginnen en daarom is het einde van het Red Bull-contract misschien wel het ideale moment om een stapje terug te doen. "Op dit moment heb ik een contract [tot 2028]. Aan het einde daarvan ben ik 31 jaar oud. Dat is natuurlijk nog heel jong, maar ik ben natuurlijk begonnen toen ik 17 was. Dat is een lange tijd in de Formule 1", legt hij uit. "Voor mij hangt het ook af van hoe de nieuwe auto's vanaf 2026 zijn om in te rijden. Zijn ze leuk om in te rijden? Het aantal races, hoe ver je van huis bent, het is veeleisend. Het maakt niet uit of je heel succesvol bent of niet, voor mij maakt dat niet uit. Natuurlijk hebben we al veel gewonnen in de Formule 1", aldus Verstappen.

