Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 maart 2023 09:52

Sommige coureurs verkennen voor een Grand Prix-weekend het circuit graag per fiets, maar dat zal vanaf dit seizoen niet meer mogelijk zijn. Formula One Management [FOM] heeft het fietsen over het circuit vanaf dit seizoen in de ban gedaan en dus mogen de coureurs alleen nog lopend op verkenningstocht.

Doorgaans wordt er in de planningen standaard een bepaald tijdvak ingeruimd voor de heuse trackwalk, waarin de coureurs te voet of per tweewieler het circuit kunnen verkennen. Deze trackwalk vindt over het algemeen op de donderdag plaats en een groot aantal coureurs maakt graag van de gelegenheid gebruik om dan even een rondje over de baan te doen, vooral wanneer we neerstrijken op een nieuw circuit. Het verkennen per fiets is vanaf dit seizoen echter niet meer mogelijk.

Artikel gaat verder onder video

Verbod op fietsen

Dat weet Motorsport.com te melden. Tijdens de Grand Prix van Bahrein hebben de teams een brief vanuit de FOM ontvangen die het verbod op het fietsen mededeelt. "Om het te verduidelijken en misverstanden in de toekomst te voorkomen, is het gebruik van elke vorm van transport [fietsen, e-bikes, scooters, e-scooters, etc.] vanaf nu verboden tijdens het tijdvak dat aangemerkt wordt als 'Team Trackwalks'. Er zullen geen uitzonderingen worden verleend. Deze beslissing is overeengekomen met de FIA", leest de brief. Het verbod is voornamelijk in het leven geroepen omdat het te hectisch op het circuit is tijdens de trackwalks.

Leclerc gefrustreerd

En het verbod is inderdaad ingegaan. Charles Leclerc heeft al laten weten totaal niet tevreden te zijn met de nieuwe regelgeving. "Ik heb niet rondgelopen. Volgens mij hebben ze weer iets nieuws bedacht waardoor we niet per fiets over het circuit heen kunnen gaan. Waarschijnlijk zie je mij dus ook niet meer over het circuit gaan. Ik kijk de video's wel!", foetert de Ferrari-coureur.