Anno 2024 is er toch wel wat kritiek gekomen op het hebben van zusterteams in de Formule 1. Het bekendste voorbeeld is Red Bull Racing met haar opleidingsteam Visa Cash App RB, maar de lijntjes tussen Haas en Ferrari zijn ook altijd kort geweest, hoewel dat met de partnerschap met Toyota ook wat minder is geworden. Volgens Auto Motor und Sport vindt de meerderheid van de teams het nu tijd worden voor scherpere regels omtrent zusterteams en in deze GPFans Special leggen we uit wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

