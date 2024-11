Max Verstappen kan aanstaande zondag in Las Vegas beslag leggen op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1. Maar wat moet de Red Bull Racing-coureur hiervoor doen? We zetten de scenario's op een rijtje.

Met nog drie races in het Formule 1-seizoen van 2024 te gaan, komt het vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap voor Max Verstappen nu erg dichtbij. Met zijn sensationele overwinning in Brazilië heeft Verstappen zijn voorsprong op titelconcurrent Lando Norris uitgebreid naar 62 punten. Na het aanstaande raceweekend in Las Vegas, zijn er nog slechts zestig punten te verdienen in Qatar en Abu Dhabi. Twee keer 25 punten voor de overwinning in Qatar en Abu Dhabi, één keer acht punten voor de winst in de sprintrace in Qatar en twee keer één punt voor de snelste raceronde in Qatar en Abu Dhabi.

Wereldkampioenschap Formule 1 2024

Verstappen heeft dit seizoen de Grands Prix van Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan, China, Imola, Canada, Spanje en Brazilië gewonnen. Dat brengt het totaal van de Limburger op acht zeges. Norris won op zijn beurt in Miami, Nederland en Singapore. Drie zeges voor de Brit dus. Met nog drie races te gaan, betekent dit dat Norris niet meer over de acht overwinningen van Verstappen kan. Bij een gelijke stand aan het eind van het seizoen wordt er gekeken naar de coureur met de meeste overwinningen. Dit zal dus altijd in het voordeel van Verstappen uitpakken, wat inhoudt dat Verstappen er genoeg aan heeft om in Las Vegas met een voorsprong van zestig punten op Norris te vertrekken. Hierna zijn er immers nog maar zestig punten te verdienen, waardoor het wiskundig gezien alleen nog gelijk kan worden qua aantal punten. En bij een gelijke stand na de race in Abu Dhabi, is Verstappen dus wereldkampioen. Dit betekent dat Verstappen aanstaande zondag wereldkampioen wordt in Las Vegas, als Norris niet meer dan twee punten inloopt. Dit kan op vier verschillende manieren.

Hoe wordt Max Verstappen in Las Vegas wereldkampioen Formule 1?

1. Verstappen eindigt voor Norris

Als Verstappen op de strip van Las Vegas vóór Lando Norris over de streep komt, is de Nederlander hoe dan ook wereldkampioen. Als Norris de race wint, wordt het feestje voor Verstappen nog even uitgesteld.

2. Norris op het podium, Verstappen direct daarachter

Als Norris voor Verstappen weet te eindigen in Las Vegas, kan de 27-jarige coureur nog steeds wereldkampioen worden, door direct achter hem over de streep te komen. Als Norris tweede of derde wordt, moet Verstappen als derde of vierde over de streep komen, maar mét de snelste raceronde.

3. Norris in de punten, Verstappen direct daarachter

Als Norris vierde, vijfde, zesde, zevende of achtste wordt, heeft Verstappen er genoeg aan om zónder de snelste raceronde direct achter Norris te eindigen. Norris mag dan echter ook niet het extra punt pakken voor de snelste raceronde.

4. Norris wordt negende, tiende of scoort geen punten

Als Norris op het Las Vegas Street Circuit negende of tiende wordt, óf helemaal geen punten scoort, is Verstappen wereldkampioen.

Scenario's Verstappen wereldkampioen Formule 1

