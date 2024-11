Nelson Piquet Jr, die dankzij de relatie die Max Verstappen heeft met Kelly Piquet een status heeft als schoonbroer van de Nederlander, heeft gesproken over het 'ego' van de drievoudig en toekomstig viervoudig wereldkampioen in F1.

In de podcast Pelas Pistas wordt Piquet Jr gevraagd naar Verstappen. Piquet is lovend over de persoon Verstappen en denkt dat de mentaliteit die de Nederlander heeft ook goed tot uiting kan komen door zijn manager: Raymond Vermeulen. "Daardoor bereiken sommige dingen hem niet eens. Er zijn dingen die, voordat ze erdoor komen, al meteen weer terug worden geroepen, dus dat verbetert de communicatie. Een coureur moet een heel rustige mindset hebben wanneer hij rijdt, en niet bezig zijn met werk, contracten, dit en dat."

'Verstappen brengt alles samen'

Volgens Piquet Jr heeft Verstappen alles wat een F1-coureur nodig heeft, iets wat veel andere coureurs niet hebben: het complete plaatje. "Coureurs vandaag de dag hebben erg veel talent, maar het verschil zit in wie er veel vertrouwen heeft, veel rust heeft. Max brengt alles samen. Hij stapt in met zoveel vertrouwen, met een ego waar niemand omheen kan. Je kunt je dan wel voorstellen dat er weinig dingen zijn die langs Raymond [Vermeulen] komen, die dus niet bij Max terechtkomen."

Piquet ziet Verstappen beschermt worden door manager

Piquet Jr vervolgt: "Bij hem komt niks binnen. Hij gaat gewoon zitten en gaat rijden, en maakt zich alleen daar zorgen om. Hij heeft deze positie zelf gecreëerd, en niet iedereen kan dat. Hij hoeft zich in principe nergens zorgen over te maken. Natuurlijk, hij zit in een situatie waarin hij kan zeggen: ik wil morgen in een Mercedes of Ferrari rijden, en dan kan dat gewoon."

