Lando Norris baarde vlak na de Braziliaanse Grand Prix opzien met zijn opmerkingen over de zege van Max Verstappen en het 'geluk' dat daarbij kwam kijken. Tim Coronel begrijpt de opmerkingen deels, al stelt hij ook dat je geluk in sommige gevallen gewoon af kan dwingen.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen op zondag één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een opvallend late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P17 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Veelbewogen uitspraak Norris

Aan de andere kant zag Norris juist zijn gehoopte droom ineens voor een groot gedeelte verdampen. Voor de race leek hij wellicht een gigantische inhaalslag in het klassement te gaan maken, in plaats daarvan liep Verstappen juist flink uit. Met name de rode vlag die Verstappen en de Alpine-coureurs een duwtje de goede richting in gaf, zat vlak na afloop niet helemaal lekker bij Norris: "Zij [de top drie] namen een gokje en dat betaalde zich uit, dat is geen talent, dat is gewoon geluk." De opmerking van Norris kwam hem na afloop op veel commentaar van fans en analisten te staan. Coronel behandelt zijn woorden in een interview met GPFans: "Het was natuurlijk ook wel een klein beetje zo", stelt hij verrassend. Toch is het volgens de analist niet alleen maar geluk. "Je kan het lot ook naar je toetrekken. Russell zat ook in diezelfde situatie en hij wilde eigenlijk door. Maar Mercedes maakte de call. Misschien had je moeten wachten totdat het rood zou worden. Die gok had Red Bull genomen."

Sportiviteit

Coronel vervolgt: "Dan kun je wel zeggen dat het geluk is. Op dat ogenblik had Norris dat misschien ook wel gedacht. Als je dat krijgt ingefluisterd als je aan het rijden bent, wanneer je niet echt weet wat er om je heen gebeurt, dan denk je zo. Als Norris achteraf keek en analyse had gedaan, dan had hij ook gedacht dat ze dat beter konden doen. Dat is gewoon hoe je erin staat. Misschien in het vliegtuig, ze reizen natuurlijk vaak samen, maar dan had ik [als Max zijnde] tegen Norris mooi gezegd dat hij hem bij zijn ballen had." Uiteindelijk draait het volgens Coronel in de Formule 1 namelijk maar om één ding: sportiviteit. "Je moet het gevecht hebben en erna om kunnen lachen. Ik had dat beeld graag willen zien. Die twee kunnen wel goed met elkaar communiceren uiteindelijk. Dat je in the heat zo bent en afstand neemt, logisch. Als het kampioenschap is verdeeld, dan moet je ook om kunnen lachen."

Gerelateerd