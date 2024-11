Inmiddels weten we bijna volledig zeker hoe de grid voor het volgende Formule 1-seizoen eruit gaat zien na een aantal pikante wissels. Het is nog even weg, maar we werpen ook alvast een blik op het volgende Silly Season, die voor het seizoen van 2026. We wagen een voorspelling aan de invulling van de stoeltjes.

Hoewel het de afgelopen jaren natuurlijk niet altijd even spannend is geweest met de coureurswissels bij de teams, hebben we het afgelopen jaar behoorlijk kunnen genieten van wat er zich allemaal afspeelde. Het begon eigenlijk al meteen aan het begin van het jaar, toen Lewis Hamilton plotseling aankondigde na dit seizoen bij Mercedes te vertrekken om zijn langgekoesterde jongensdroom bij het team van Ferrari waar te maken. Wat volgde was een hoop gespeculeer en een hoop transfers, waarbij het momenteel alleen nog afwachten is wat er bij Racing Bulls gaat gebeuren. Als alles gewoon normaal verloopt, zou dat stoeltje naast Yuki Tsunoda voor Liam Lawson moeten gaan zijn. We werpen daarom een blik op het volgende seizoen. Welke coureurs gaan wisselen richting het nieuwe tijdperk van 2026? Slaat er paniek toe? Kiezen rijders of teams het hazenpad? We wagen een voorspelling van de 2026-grid.

Mercedes | Verstappen & Antonelli

Het is inmiddels natuurlijk geen groot geheim meer dat Mercedes en dan met name Toto Wolff maar wat graag het team willen versterken met de diensten van Max Verstappen vanaf het nieuwe tijdperk in 2026. Nadat Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar voor 2025. Wolff schakelde door en opteerde om het Andrea Kimi Antonelli volgend seizoen de kans te geven.

Het feit dat Antonelli het project van Wolff is en de Oostenrijker duidelijk alles op alles zou zetten om Verstappen voor 2026 te signeren, kan een lastige situatie gaan betekenen voor George Russell. De Britse coureur moet volgend seizoen de kar gaan trekken en kan zich niet veroorloven om onder te doen voor zijn rookie-teamgenoot. Met het steeds verder wegzakkende Red Bull in 2024 en de heviger wordende concurrentie, denken we dat Verstappen gedurende 2025 tóch zwicht voor het charmeoffensief van Wolff en de veelbelovende Mercedes-motor voor 2026 en verder. Een overstap naar Mercedes zou een nieuwe uitdaging bieden, vergelijkbaar met wat Hamilton deed toen hij McLaren verliet voor Mercedes in 2013. Wolff kiest daarnaast om te gaan voor Antonelli, zijn project, als tweede man naast Verstappen.

Red Bull Racing | Sainz & Lawson

En dus is er in 2025 ook ineens zeer belangrijk werk aan de winkel voor Christian Horner en Helmut Marko. Zij zien hun grote voorman van het team vertrekken naar het team van Mercedes en daar moet op gehandeld worden. Van Sergio Pérez, die in 2025 mogelijk opnieuw niet presteert zoals gewenst, was al langer bekend dat hij geen nieuw contract in de wacht zou gaan slepen en na het seizoen en het aflopen van zijn contract aan de kant gezet zou worden, waardoor er eindelijk ruimte ontstaat om de getalenteerde Liam Lawson door te schuiven naar de hoofdformatie van Red Bull. Toch willen Horner en Marko mogelijk ook een ervaren routinier in het team posteren naast Lawson.

In dat geval is er veel afhankelijk van wat er in 2025 allemaal bij McLaren staat te gebeuren. Het is geen geheim dat Oscar Piastri weigert om continue tweede viool te spelen achter Lando Norris én dat manager Mark Webber goede banden onderhoudt bij Red Bull. Toch is het de vraag in hoeverre het allemaal haalbaar gaat zijn om de Australiër vroegtijdig uit zijn contract te lokken, waardoor het wellicht een goede mogelijkheid is om terug te schakelen en verloren zoon Carlos Sainz terug te halen. Bij het team van Williams accepteerde hij een jaartje achteruitgang na zijn vertrek bij Ferrari, al werd er meteen na het tekenen van het contract al gesuggereerd dat hij een speciale Red Bull-ontsnappingsclausule zou hebben. Sainz zou dus een logische keuze zijn bij het vertrek van Verstappen.

Ferrari | Leclerc en Hamilton

Bij het team van Ferrari zal het in 2025 allemaal wat minder spannend gaan worden. De Italiaanse formatie heeft Leclerc en Hamilton sowieso nog voor meerdere jaren vastliggen en mocht er in 2025 niks raars gebeuren, zullen zij ongetwijfeld de eerste keuzes zijn van het illustere team uit Maranello. Fred Vasseur is sinds zijn intrede bij het team vooral bezig met het aanbrengen van rust, continuïteit en vastigheid in het ooit zo chaotische team. Daarom zou hij alleen zichzelf in de vingers snijden als hij ervoor kiest om ineens weer aparte wisselingen in de coureurs te maken. Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wél dat het allemaal botert tussen Leclerc en Hamilton en dat er duidelijke afspraken voor op de baan gemaakt worden tussen twee haantjes die allebei om de prijzen willen strijden.

McLaren | Norris en Piastri

Hetzelfde geldt eigenlijk voor McLaren, waar men in 2025 opnieuw de taak zal krijgen om zowel Norris als Piastri tevreden te houden met de keuzes die gemaakt worden aan de pitmuur. Iets dat in 2024 nog zeker niet altijd helemaal van een leien dakje ging. Uiteindelijk heeft het team van Zak Brown wel goede papieren om in 2025 hele hoge ogen te gaan gooien, waardoor beide coureurs toch niet zullen wensen om de deur achter zich dicht te trekken. Mocht het Brown en Andrea Stella lukken om alle neuzen dezelfde kant op te houden, lijkt het niet waarschijnlijk dat we één van beide heren voor het nieuwe Formule 1-tijdperk te zien vertrekken. Of lukt het Red Bull tóch om Piastri te verleiden?

Aston Martin | Alonso & Stroll

Vervolgens belanden we weer bij een toch vrij interessant team: de formatie van Lawrence Stroll. In 2025 zal Adrian Newey beginnen aan zijn avontuur in Silverstone en gaat hij aan zijn missie om Aston Martin een kampioenschapswinnende auto te geven beginnen. Hoewel de auto in de Formule 1 natuurlijk een cruciaal onderdeel is, moeten de coureurs uiteindelijk wel het werk op de baan doen. De kans lijkt groot dat Fernando Alonso, die op zijn hoge leeftijd nog altijd hardop droomt van een derde wereldtitel, niet van plan zal zijn om ineens zijn helm aan de wilgen te hangen voordat hij één jaar onder Newey in het nieuwe motortijdperk heeft gereden. Het lijkt dus aannemelijk dat we de Spanjaard ook op 45-jarige leeftijd nog gaan zien rijden.

Daarnaast wordt het natuurlijk uiterst interessant om te zien wat Papa Stroll gaat doen richting het moment dat zijn team - zo hoopt hij - mee kan doen om de prijzen. Inmiddels is het meer dan duidelijk dat zoon Lance het niet heeft wat betreft het zijn van een topcoureur. De Canadees maakt fout na fout en lijkt bovendien in de manier waarop hij de sport beleeft ook helemaal geen Formule 1-coureur te willen zijn. Toch gaan we er vanuit dat de rijke zakenman zijn zoon in ieder geval één jaar in een mogelijk pijlsnelle auto wil geven, alvorens door te schakelen naar bijvoorbeeld een Yuki Tsunoda wegens zijn band met Honda. Alonso en Stroll, dus.

Alpine | Gasly & Doohan

Vervolgens gaan we door naar het team van Alpine, waar het zelfs nu nog door recente berichtgeving een beetje koffiedik kijken is wie er in 2025 in de wagen plaats zal nemen. In principe ligt Jack Doohan vast, maar het team zou ook bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de diensten van Franco Colapinto. Volgens recent nieuws zou Doohan ook slechts over een contract voor vijf races beschikken, waarna het team kan kijken of ze met hem verder willen of wat anders willen proberen, bijvoorbeeld het aantrekken van de Argentijn. Daarvoor moet echter wel de portemonnee getrokken worden.

Het team van Williams lijkt namelijk niet van plan om Colapinto voor een habbekrats te laten gaan en uiteindelijk willen ze zelf ook mogelijk van zijn diensten gebruikmaken. We gaan er dus 'gewoon' vanuit dat Doohan zijn zitje krijgt en bovendien ook nog eens goed invult, waardoor hij ook richting 2026 weer de kans gaat krijgen. Dat doet hij door plaats te nemen naast Pierre Gasly. Zijn naam op dit lijstje lijkt een ABC-tje. Frans, een goede en stabiele coureur en bovendien sinds het vertrek van Ocon geen druktemaker meer. Gasly en Doohan voor 2026.

Haas | Ocon & Bearman

Bij het team van Haas zouden we in principe geen rare sprongen moeten zien richting het nieuwe Formule 1-tijdperk. Men heeft met Ayao Komatsu een stabiele en competente man aan het roer staan en de rustige Japanner heeft zijn oog laten vallen op de beschikbaar gekomen Esteban Ocon, aangevuld met de talentvolle Oliver Bearman. Een rijdersduo waar je zeker nog enkele jaren van kan genieten. Bovendien lijkt het team van Haas sinds de aankomst van Komatsu behoorlijk in de lift te zitten en zou er ook geen reden moeten zijn voor Ocon en Bearman om te vertrekken. Van de laatstgenoemde weten we dat hij op de nominatielijst bij Ferrari staat om Hamilton af te lossen, maar zoals hierboven vermeld, gaan we er vanuit dat Hamilton in 2026 nog in ieder geval één jaartje in de koningsklasse rijdt.

Racing Bulls | Tsunoda & Colapinto

Dan is het zusterteam van Red Bull aan de beurt: Visa Cash App Racing Bulls. Inmiddels is het meer dan duidelijk dat Marko zijn oog heeft laten van op Franco Colapinto, al is het de vraag wanneer men de talentvolle Argentijn binnen zou gaan kunnen halen. Alles hangt daarbij af van wat er gedurende de komende veertien a vijftien maanden allemaal met Sergio Pérez gaat gebeuren bij het team van Red Bull Racing. Het is natuurlijk algemeen bekend dat de Mexicaan niet naar behoren presteert en lange tijd leek het erop dat hij 2025 niet eens zou halen. Toch wijzen de laatste berichten er weer op dat hij 'gewoon' zijn contract zal gaan uitdienen bij het team. In dat geval blijft Lawson in 2025 dus ook nog gewoon voor het team rijden.

Omdat Pérez na 2025 wél vertrekt, wordt de Nieuw-Zeelander logischerwijs doorgeschoven naar de hoofdmacht van het team. In dat geval komt er eindelijk een plekje vrij voor Franco Colapinto, die dan vanaf 2026 óf wellicht eerder in kan stappen bij het team. De grootste vraag wordt wat men gaat doen met Yuki Tsunoda. Gaat men verder met de Japanner, die dan toch al een grote tijd voor het 'opleidingsteam' van Red Bull rijdt, of kiest men voor iemand uit de jeugd. Een Isack Hadjar of Ayumu Iwasa hopen tegen die tijd toch ook eens door te mogen schuiven naar de koningsklasse, terwijl de Nederlandse Rocco Coronel zich op de achtergrond dan nog enkele jaren kan ontwikkelen.

Williams | Albon & Russell

Dan het team van Williams, waar men volgens onze voorspelling dus na één jaartje alweer afscheid kan gaan nemen van de diensten van Sainz. In dat geval moet men doorschakelen en zou hier misschien wel één van de shock moves op de markt kunnen gaan plaatsvinden: het aantrekken van George Russell. Omdat Wolff dus zou kiezen voor Verstappen en Antonelli, komt de huidige Mercedes-rijder beschikbaar op de markt. Bij het team van Williams zou hij kunnen gaan samenwerken met James Vowles, die hij natuurlijk nog kent van zijn periode bij Mercedes. Bovendien weten we dat Vowles zeer overtuigend kan zijn met het verkopen van zijn plan aan topcoureurs: zo haalde hij immers ook Sainz over om richting zijn team te komen met een goed plan. Verder is er nergens bij de grotere teams plek voor Albon en blijft hij ook in 2026 trouw aan Vowles en zijn staf.

Audi | Hülkenberg & Bortoleto

Ten slotte nog het team van Audi, waar we geen rare sprongen verwachten. De Duitse renstal heeft voor 2025 Nico Hülkenberg en de getalenteerde Braziliaan Gabriel Bortoleto aan zich weten te binden met een visie voor de langere termijn richting het Audi-project. Mochten er verder geen gekke dingen gebeuren, zouden beide heren ook in 2026 no gewoon actief moeten zijn voor Audi.

