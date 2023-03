Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 14:25

Het lijkt te rommelen binnen het team van Mercedes, waar de neuzen momenteel totaal niet dezelfde kant op lijken te staan. Ralf Schumacher denkt zelfs dat er ruzie is binnen het Duitse team en dat we mogelijk op korte termijn een aantal belangrijke veranderingen gaan zien bij de Zilverpijlen.

Het team van Mercedes baarde afgelopen weekend opzien door een vrij bijzondere brief te versturen richting de fans en alle medewerkers. In de brief probeert het team namens George Russell, Hamilton en Wolff alle hoofden van de fans en medewerkers weer bij elkaar te krijgen en positiviteit voor de rest van het seizoen te bewerkstelligen. "Het herstel is direct na de race begonnen. Iedereen heeft zijn deel. Ben jij klaar om ons te helpen om terug te vechten? Als dat niet zo is, geen probleem. Als dat wel zo is, dan gaan we ervoor", zo klonk het onder meer.

Ruzie binnen Mercedes?

De brief volgde nadat Wolff en Hamilton hun frustraties niet onder stoelen of banken staken na de domper in Bahrein. Het tweetal maakte meerdere negatieve opmerkingen over het concept van de W14 en Hamilton klaagde zelfs dat men niet naar hem luisterde bij de ontwikkeling van de auto. De twee voormannen lijken ook steeds meer te opteren voor een compleet nieuw concept, wat weer tegen het zere been zou zijn van de engineers in Brackley. "Er moet wel ruzie zijn. Op de een of andere manier moet de technisch directeur Toto Wolff er weer van hebben kunnen overtuigen dat je nu de volle kracht van dit concept kunt benutten", citeert Motorsport.com de Duitser.

Veranderingen

Schumacher, wiens neefje bij Mercedes actief is als reservecoureur, vervolgt: "Wat kan Toto dan doen? Hij moet in zijn technische team geloven. Hij heeft er immers al vele malen het wereldkampioenschap mee gewonnen." Schumacher denkt dat technisch directeur Mike Elliot zich met name druk moet maken over zijn baantje. Hij wijst daarbij naar de veranderingen binnen Aston Martin. "Nu zal er iets in dezelfde richting gebeuren bij Mercedes. Een technisch directeur die zo erg gelooft dat een concept werkt, kun je niet van de ene op de andere dag op andere gedachten brengen. Dus ik denk dat dat problematisch is. Maar misschien merken we dat niet eens. Mijn gevoel zegt dat er iets gaat veranderen", besluit hij.