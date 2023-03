Oliver Wilson & Jan Bolscher

Donderdag 16 maart 2023 12:03 - Laatste update: 13:46

Voormalig wereldkampioen Formule 1 Damon Hill gelooft dat er dit seizoen dingen "drastisch kunnen veranderen", ondanks de dominante start van Red Bull Racing tijdens het raceweekend in Bahrein.

Max Verstappen en Sergio Pérez kwamen tijdens de seizoensopener op het Bahrain International Circuit als eerste en tweede over de streep namens Red Bull Racing, met nummer drie Fernando Alonso op maar liefst 38 seconden van de tweevoudig wereldkampioen. Ferrari en Mercedes lagen daar nog verder achter, beiden kampend met verschillende problemen. Charles Leclerc viel uit met motorische problemen, terwijl Lewis Hamilton en George Russell grote moeite hadden met het vinden van enige snelheid in de W14.

Drastische veranderingen

Door GPFans gevraagd naar wat we van de rest van het seizoen kunnen verwachten na deze zeer sterkte start van Red Bull Racing, zei Hill: "De rest zal proberen dichterbij te komen. We hebben op dit moment maar één race om op terug te kijken, dus de dingen kunnen drastisch veranderen." Dit weekend wordt de tweede ronde van het seizoen verreden in Saoedi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit: een baan waar zowel topsnelheid als neerwaartse druk van groot belang zijn.

Damon Hill

Opmars Williams?

Hill werd in 1996 wereldkampioen in dienst van Williams. De Britse formatie is de afgelopen jaren naar achteren gezakt, maar het seizoen startte veelbelovend met een puntenfinish voor Alexander Albon. Gevraagd naar of de reis terug naar de top hiermee is begonnen, klinkt het: "James Vowles [teambaas Williams] zei dat het wat tijd gaat kosten, maar dat is waar het om gaat. De Formule 1 draait om hard werken en gestaag vooruitgang boeken, maar je moet die vooruitgang sneller boeken dan de anderen. Dat is de uitdaging."