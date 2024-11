Hoe Presteert Max Verstappen in dit F1 Seizoen?

Het seizoen van 2023 was er voor Formule 1 coureur Max Verstappen en om nooit te vergeten. Werkelijk alle voorgaande persoonlijke records van de Nederlander werden aan de laars gelapt. Met een welverdiende bekroning op het werk als wereldkampioen Formule 1. Het jaar 2024 is er een dat tot nog toe wordt gedomineerd door een paar tegenvallers.

Vorig seizoen was de Nederlander in 19 van alle 22 wedstrijden te sterk voor de concurrentie. Dit waren er in mei pas 8 races gereden, maar had Verstappen al 3 keer het onderspit moeten delven tegen andere goed presterende renstallen. Hoe zijn deze prestaties dit seizoen te verklaren? Je ontdekt het in deze gids over Max Verstappen, met:

Artikel gaat verder onder video

- Spectaculaire overwinning in 2023

- Historische prestaties geen garantie voor de toekomst

- Hoge verwachtingen dit jaar

- Prestaties onder een vergrootglas

- Verstappen houdt van risico’s nemen

Bijzondere kwaliteiten van Max Verstappen

- Verwachtingen in 2024

Het WK van 2023 werd bekroond door de nek-aan-nek race tussen Verstappen en Lewis Hamilton van Mercedes. Ontzettend sterk waren Max Verstappen’s F1 prestaties - tot de allerlaatste wedstrijd was het spannend aangezien beide coureurs een gelijk puntenaantal hadden en nog niet duidelijk was wie er zou winnen.

Het Grand Prix van Abu Dhabi was al bloedstollend heet, maar het werd in de laatste ronde nog iets heter. Hamilton lag vrijwel de gehele race voor op Verstappen, dus het leek het een gelopen wedstrijd te worden. Echter, op het laatste moment zorgde een safety car voor de verlossing en belemmerde Hamilton tot het behalen van zijn achtste wereldkampioenschap.

Historische prestaties geen garantie voor de toekomst

De wereldberoemde autocoureur mag dan een onbesmet palmares hebben overgehouden aan vorig jaar, dit biedt allesbehalve garanties voor de toekomst. Er is echter iets verrassends aan de hand, want statistisch gezien is Max Verstappen nauwelijks slechter aan het presteren dan vorig jaar. Dat duidt dus op een aanzienlijk versterkte concurrentie.

Als we de eerste 8 races van 2023 afzetten tegen dit jaar, dan ligt het puntenaantal van Verstappen niet zo gek veel uit elkaar. Na 8 races had Max vorig jaar 195 punten bij elkaar gesprokkeld, tegenover 169 dit jaar. Een minimaal verschil van 26 punten. Vorig jaar was Max echter al zowat wereldkampioen op dat punt, met de tweede plek op 69 punten achterstand.

Hoge verwachtingen dit jaar

Max Verstappen is wereldkampioen geworden in het jaar 2023, wat een torenhoge druk met zich meebrengt vanuit zijn Red Bull team en ook de trouwe fans. Bovendien is de concurrentie met een goed presterend Mercedes, Ferrari en McLaren meer dan ooit gebrand om Verstappen af te troeven als wereldkampioen van het jaar 2024.

Verstappen heeft bewezen dat hij bestand is tegen zeer hoge druk is bestand. Als zoon van een andere beroemde Nederlandse coureur, Jos Verstappen, weet de rijder precies waar zijn sterke en zwakke punten liggen. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat de Nederlander zijn vorm terugvindt. Voor de neutrale toeschouwer is het een spektakel om van te watertanden.

Prestaties onder een vergrootglas

Tot nog toe lijkt de Nederlander zich qua prestaties niets aan te trekken van de steevast kritische nieuwsbulletins. Met ruim 360 punten na 12 wedstrijden, staat de wereldberoemde coureur nog op een comfortabele 47 punten voorsprong op Lando Norris van McLaren. Zo kan de Nederlander zelfs bij 3 verliespartijen nog altijd zijn voorsprong blijven prolongeren.

Wat de coureur echter wel blijft plagen, is dat Red Bull simpelweg niet beschikt over de beste auto van de competitie. Dat zorgt ervoor dat de wagen onbetrouwbaar kan reageren in bochten en ook niet voorzien is van de meest robuuste ophanging. De wagen zal zich nog vele malen geplaagd zien in de Grand Prix-wedstrijden die nog zullen volgen later dit jaar.

Verstappen houdt van risico’s nemen

Dat Verstappen beschikt over een goede dosis zelfvertrouwen, dat weten de meesten wel. Op het circuit kan dit positief, maar ook negatief uitpakken. Het negatieve aspect is dat de Nederlander vaak fel kan reageren op ploeggenoten en coureurs uit concurrerende renstallen. Of het temperament de prestaties negatief kan beïnvloeden, is nog de vraag.

Ook de rijstijl laat te wensen over, zoals bericht door GPfans.com. Soms worden er gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitgevoerd. Zo was er op de Grand Prix in Hongarije een inhaalmanoeuvre op Lewis Hamilton die bijna tot een ongeval leidde. Ook de actie waarbij Lando Norris op de GP in Oostenrijk getroffen werd, was een voorbeeld van slecht rijgedrag.

De bijzondere kwaliteiten van Max Verstappen

De populariteit van F1 heeft Nederland het GP virus bezorgd. Zo wordt racecircuit Zandvoort door de gemeente klaargemaakt voor meer wedstrijden van Verstappen. Kenners hebben aangegeven dat Max Verstappen een wonderkind in de motorsport is geworden dankzij zijn kwaliteiten. Vooral het talent zorgt ervoor dat hij zich kan bewegen op hoge snelheid.

De sportieve rijstijl van Verstappen zorgt ervoor dat hij in kleine ruimtes de concurrentie durft aan te vallen. Zo is hij in staat om op onvoorziene momenten een voorsprong te pakken en de concurrentie achter zich te laten. Verder is de race ster fit en uiterst gedisciplineerd met krachtoefeningen in de sportschool. Zo blijft hij in vorm op momenten dat hij er moet staan.

Verwachtingen in 2024

Volgens Verstappen zelf, liggen de prestaties van Red Bull vooral aan het gebrek van de auto en de opmars van de concurrentie. Ook de laatste Grand Prix in Mexico toont pijnlijk aan dat de motorproblemen nog niet verholpen waren. Teambaas Christian Horner van Red Bull heeft aangegeven dat dit directe concurrent McLaren verder in de kaart kan spelen.

Dat McLaren zo goed presteert dit seizoen, heeft de renstal te danken aan sterk technisch management, effectieve investeringen en de nieuwe topcoureur Lando Norris. Laatstgenoemde heeft het Max Verstappen al tijdens meerdere GP’s ontzettend moeilijk gemaakt. De vraag is wie het merendeel van de resterende 230 punten gaat bemachtigen.

Vorig jaar heeft Red Bull echter ook laten zien dat het kan groeien naarmate het seizoen verder vordert. Lewis Hamilton, voormalig zevenvoudig wereldkampioen F1, heeft aangegeven dat Max Verstappen nog altijd de onbetwiste nummer 1 is. Hamilton stelde dat Verstappen met zijn mentaliteit voldoende in huis heeft om het puntenaantal vast te houden.

Gerelateerd