Max Verstappen heeft zondagavond in Brazilië geschiedenis weten te schrijven met één van zijn beste races uit zijn loopbaan en wereldwijd kan de Nederlander op bakken lof rekenen. Timo Glock houdt zich ook niet in en plaatst Verstappen zelfs op gelijke hoogte met niemand minder dan Michael Schumacher.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen op zondag één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een opvallend late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P16 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Talent komt bovendrijven

Het was natuurlijk een welkome opsteker voor de Red Bull-rijder, die dit seizoen toch lange tijd lijdzaam moest toezien hoe hij niet meer over de beste auto in het veld kon beschikken en zelfs met Red Bull gedegradeerd leek te worden tot het derde team op de grid. Gelukkig voor Verstappen, bleken de weergoden hem gunstig gezind op zondag in São Paulo. Door de barre omstandigheden werden de auto's minder relevant en nivelleerde het veld, waardoor het juist allemaal op het talent en de koelte van de coureur aan zou komen. Op dat gebied bleek Verstappen zondag onklopbaar door de rest van het veld.

Verstappen en Schumacher

Wereldwijd is de bewondering voor de Nederlander groot na zijn masterclass, ook bij onze oosterburen. Glock steekt zijn bewondering bij Sky Deutschland niet onder stoelen of banken: "Hij is nog wel een beetje verwijderd van de wereldtitel. Maar als we het gaan hebben over kwaliteit in de regen en de kwaliteiten als coureur zelf, kun je Max Verstappen op hetzelfde niveau plaatsen als Michael Schumacher", zo maakt Glock een zeer complimenteuze vergelijking tussen Verstappen en zijn legendarische landgenoot. Max is ongelofelijk goed met wat hij allemaal doet in de race. Het is buitengewoon."

