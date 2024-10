De FIA heeft voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Mexico-Stad een gridstraf uitgedeeld, waardoor de startopstelling voor de race op de schop gaat. Dat heeft het autosportorgaan via een document bekendgemaakt.

Carlos Sainz kreeg het voor elkaar om pole position te veroveren voor de Grand Prix van vanavond om 21:00 uur Nederlandse tijd, de twintigste race van het seizoen 2024. Max Verstappen zal naast hem staan op de startgrid, met Lando Norris en Charles Leclerc op de tweede startrij. Daarachter is er echter wat veranderd door een uitgedeelde gridstraf.

Ocon start vanuit de pitstraat in Mexico

Esteban Ocon kwalificeerde zich als negentiende teleurstellend voor de race van zondag, maar zal niet vanaf die positie gaan starten. De Fransman heeft voor de tweede keer zijn Control Electronics en Energy Store vervangen zien worden door Alpine. Het feit dat dit voor allebei de onderdelen dus de tweede keer is dat ze vervangen worden in 2024 is al genoeg voor een gridstraf, maar dit is ook gebeurd tijdens parc ferme. Ocon begint om 21:00 uur nu vanuit de pitstraat en zal dus niet op de grid staan.

