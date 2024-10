Red Bull verbreekt opnieuw avondklok, moet oppassen voor straf

Red Bull Racing heeft op vrijdagavond de avondklok verbroken, hoogstwaarschijnlijk om de RB20 van Max Verstappen te repareren. Dit is de tweede keer in 2024 dat het team dit moet doen, en heeft daarmee de jaarlijkse limiet behaald. Zou Red Bull nog een keer dit seizoen de avondklok moeten verbreken, dan zal er een straf volgen voor de regerende kampioen.

Max Verstappen had technische problemen in zowel de eerste als de tweede vrije training. Verstappen gaf zelf al aan dat de dag "vrij nutteloos" was, gezien de Limburger maar enkele ronden kon rijden in de twee trainingen bij elkaar. Red Bull heeft inmiddels aangegeven dat het team de motor, die het probleem lijkt te zijn, heeft veranderd, maar zal hiervoor geen straf krijgen. Voor elf uur lang moeten alle teams de auto onder een doek in parc fermé plaatsen, maar volgens de regels mag elk team twee keer per seizoen een uitzondering maken.

Starten uit de pitstraat

Mercedes heeft deze grens al overschreden, vorige week in Austin. Nadat George Russell in Q3 van de kwalificatie zijn auto in de muur smeet, moest het team gedurende de nacht de W15 weer in één stuk krijgen, waardoor de Brit uit de pitstraat moet starten. Russell wist vanuit deze positie de Grand Prix van de Verenigde Staten nog wel als zesde te finishen. Red Bull zou de zelfde straf krijgen, zou het team nogmaals de curfew verbreken met vijf Grands Prix te gaan.

