Jacques Villeneuve begrijpt naar eigen zeggen helemaal niets van de beslissingen van de "amateuristische" stewards tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, en is van mening dat Max Verstappen een tijdstraf had moeten krijgen.

Na een ronden lang gevecht om de derde plaats, ging Lando Norris in de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten aan Max Verstappen voorbij. Dit deed de McLaren-coureur echter naast de baan. Vervolgens gaf hij de positie niet terug, en dus kreeg hij zoals gebruikelijk een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. De straf voor Norris heeft de meningen onder analisten echter stevig verdeeld en een flinke discussie over het toepassen van de reglementen teweeg gebracht. Verstappen haalde de bocht zelf namelijk ook niet, omdat hij in zijn verdediging erg laat remde en daardoor naast de baan terechtkwam, en zodoende Norris ook naast de baan dwong.

Tijdstraf Lando Norris

Verstappen kreeg een track limit voor het overschrijden van de baanlimieten - wat in principe de juiste actie is -, maar doorgaans volgt er een straf van vijf seconden als een coureur een andere coureur naast de baan dwingt. "Verdiende Max bij de start van de al race een straf omdat hij [in bocht één] Lando naast de baan duwde? Ja", zo stelt Jacques Villeneuve bij CanadaCasino. "Haalde Lando hem later buiten de baan in? Ja. Lag hij voor bij de apex van de bocht? Dat is lastig te zien, vanuit deze hoek, maar wellicht. Waarom ging hij naast de baan? Omdat hij naast de baan werd geduwd. Max haalde de bocht niet, ze gingen er allebei af. De regels zijn duidelijk. Als iemand een andere coureur van de baan rijdt, krijgt hij vijf seconden straf."

Jacques Villeneuve begrijpt er niets van

De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Zowel Lando als Max hadden een straf moeten krijgen. Het ene incident is geen excuus voor het andere. Dat zou hebben betekend dat Lando derde en Max vijfde was geworden. De stewards waren niet consequent. Als je dan toch zo streng bent, pas de regels dan op iedereen toe. Het heeft een grote invloed op het kampioenschap. Als ze allebei bestraft waren, had Lando twee punten meer gescoord en Max ver punten minder. Daarnaast waren er dan nog twee extra punten voor McLaren naar Oscar Piastri gegaan. Ze [de stewards] erkenden niet eens dat Max Lando naast de baan duwde. Ze keken er niet eens naar. Het waren écht amateurs."

