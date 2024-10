Lando Norris is inmiddels in een heuse kampioenschapsstrijd verwikkeld met Max Verstappen en dus is het belangrijk om elk mogelijk voordeeltje te kunnen benutten. De Britse rijder is tijdens een weekend eigenlijk amper bezig met wat zijn Nederlandse concurrent aan het doen is.

Na een ietwat teleurstellend 2023-seizoen is het dit jaar smullen geblazen in de koningsklasse. De races zijn voorbij gevlogen en de afgelopen weken waren we bezig met een aantal Grand Prix-loze weekenden. Vanaf de terugkeer dit weekend gaat het razendsnel met het slot van dit Formule 1-seizoen: we rijden twee keer een triple-header, waarbij er tussen Brazilië en Las Vegas één weekendje rust zit. Het gaat hard dus en er zijn nog genoeg zaken die nog helemaal niet beslist zijn. Wat te denken van de titelstrijd tussen Verstappen en Norris? Inmiddels is het gat tussen de drievoudig wereldkampioen en de Brit nog slechts 52 punten. Dit terwijl McLaren nu over het snelste pakket lijkt te beslissen.

Maakt niet uit

En dus is het spel op de wagen wat betreft de wereldtitel en zijn alle dingen geoorloofd, zo zou je kunnen zeggen. Norris moet daarbij alles uit de kast trekken om Verstappen zijn voorsprong bij te halen. Toch is hij niet al teveel bezig met wat zijn Nederlandse concurrent doet tijdens een raceweekend, zo geeft hij toe: "Je let op elke coureur. Het is mijn werk om op onboardbeelden te kijken en naar de data. Dat heeft verder niks met mij te maken. Of Max nu eerste, vijfde of tiende kwalificeert, het heeft niks te maken wat ik moet doen. Mijn werk is uiteindelijk om te winnen en zoveel mogelijk punten te pakken voor mezelf, ook als ik daarvoor voor de snelste raceronde moet gaan", stelt de Brit.

Strijd op de baan

Norris vervolgt: "Eerlijk gezegd dus niet zoveel. Hij is natuurlijk mijn concurrent en de gast die ik moet verslaan. Als hij dus voor mij ligt, zoals bijvoorbeeld in Bakoe, weet ik dat één positieverandering ervoor kan zorgen dat ik vooruit ga en hij achteruit, wat een groot verschil kan maken in het wereldkampioenschap. Je wil gewoon ritme en punten pakken ten opzichte van hem. Dat is nu eenmaal hoe de dingen de afgelopen weken zijn gelopen. Verder focus ik me gewoon op mezelf, zoals ik eerder al zei. Max finisht waar hij finisht."

