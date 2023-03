Stuart Hodge & Remy Ramjiawan

Maandag 13 maart 2023 11:35 - Laatste update: 11:41

De partner van voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt is zondagavond tijdens de 95e uitreiking van de Oscars in de prijzen gevallen. De 60-jarige Michelle Yeoh werd namelijk de eerste Aziatische vrouw die de Oscar voor 'Beste Actrice' won voor haar rol in de film 'Everything Everywhere All at Once' uit 2022.

De 77-jarige Todt vergezelde Yeoh zondagavond tijdens de ceremonie in Tinseltown en was duidelijk opgetogen toen zijn jarenlange partner haar glansrijke carrière in stijl bekroonde. Ze werd uitgeroepen tot winnares in een veld vol sterren, waaronder Ana de Armas, Cate Blanchett, Michelle Williams en Andrea Riseborough. De voormalig teambaas van Ferrari is een vaste waarde geworden op de rode loper, want de Fransman was vorig maand ook aanwezig in London voor de BAFTA's.

Elkaar gevonden tijdens Ferrari-dagen

Todt en Yeoh zijn nu ongeveer twee decennia samen, nadat ze een koppel werden tijdens zijn gloriejaren als Ferrari-teambaas. Het gerucht gaat dat een zekere Michael Schumacher Todt hielp om de Maleisische superster het hof te maken en hij en Michelle zijn goed bevriend met de familie Schumacher. 'Everything Everywhere All at Once' is slechts de laatste in een lange reeks van prestaties van Yeoh. Op haar CV staat ook haar optreden in de klassieker 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' uit 2000.