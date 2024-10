F1 en Hot Wheels slaan handen ineen en komen met uniek racespeelgoed

De Formule 1 en Hot Wheels zijn een samenwerking aangegaan, zo hebben beide partijen via hun officiële kanalen laten weten. Mattel Inc., fabrikant van het populaire speelgoed, gaat een geheel nieuwe lijn aan Hot Wheels-producten lanceren met een speciaal F1-thema. Het assortiment moet in 2025 wereldwijd verkrijgbaar zijn.

Mattel is een Amerikaanse speelgoedfabrikant, vooral bekend van de merken Barbie, Fisher-Price en Hot Wheels, en heeft de handen ineengeslagen met de Formule 1 om Hot Wheels-producten met een F1-thema op de markt te brengen. Hiermee willen ze de spanning van het racen naar een schaal van 1:64 brengen. De samenwerking gaat dit jaar al van start en afgelopen week werd het eerste schaalmodel auto al op de markt gebracht voor Mattel Creations. Het betreft een Formule 1-speelgoedauto in een speciale Hot Wheels-livery, met een volledig metalen chassis en verwisselbare Pirelli-banden. De speelgoedauto kost 31 euro.

Hot Wheels F1-collectie vanaf 2025 verkrijgbaar

De volledige collectie van de Formule 1 Hot Wheels-producten wordt in 2025 uitgebracht in meer dan 150 landen. De samenwerking tussen Mattel en de F1 beperkt zich niet alleen tot de speelgoedcollectie van de Amerikaanse fabrikant. Hot Wheels zal ook meereizen naar diverse Grands Prix, waar er op fans gerichte activiteiten zullen worden georganiseerd. "Deze opwindende samenwerking met Mattel zal de adrenaline van de autosport en de opwinding van speelgoedauto's samenbrengen en mogelijkheden bieden om de fijne details van een Formule 1-auto te zien, allemaal in de palm van je hand", aldus Emily Prazer, Chief Commercial Officer van Formule 1.

