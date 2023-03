De huidige weersvoorspelling voor het raceweekend in Saoedi-Arabië

Lars Leeftink

Maandag 13 maart 2023 08:11

De week van de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië is aangebroken. Na een dominant weekend in Bahrein gaan Max Verstappen en Red Bull terug naar de plek waar de Nederlander vorig jaar na een mooi duel Charles Leclerc versloeg. Wat voor weer mogen de coureurs komend weekend verwachten?

In Bahrein speelde het weer amper een rol. Het was warm, droog en zonnig. Het enige wat wel als spelbreker gezien mocht worden, was de wind. Het zou voor Verstappen geen enkel probleem zijn, want hij veroverde pole position op zaterdag en won op zondag de race met twaalf seconden voorsprong. Het was de perfecte start, ook omdat Leclerc met motorproblemen uitviel. Komend weekend zal het weerbeeld in Djedda niet veel anders zijn dan afgelopen weekend in Bahrein en vorig jaar in Saoedi-Arabië.

Weerbericht raceweekend Saoedi-Arabië

De coureurs hoeven komend weekend in Saoedi-Arabië geen regen te verwachten. Er zal vooral op zaterdag en zondag wel wat bewolking zijn, maar met 0% kans op regen zullen de intermediates en de wets er ook komend weekend niet aan te pas komen. De temperaturen liggen nog wat hoger dan in Bahrein. In Djedda gaan de temperaturen op 30 graden Celsius uitkomen. Een warm, droog en zonnig weekend dus voor de coureurs, net zoals in Bahrein.