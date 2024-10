Mattia Binotto is van mening dat de winnende cyclus van Red Bull Racing op zijn einde is gelopen, maar volgens de Italiaan is Max Verstappen wel nog altijd de beste coureur op de Formule 1-grid.

Mattia Binotto werd in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2023 op straat gezet door Ferrari, waar hij sinds 2019 actief was als teambaas. De Italiaan werd vervangen door Fred Vasseur, en daarmee kwam zijn loopbaan in de koningsklasse in eerste instantie ten eind. Lang is hij echter niet uit beeld geweest. Het team van Sauber maakte eerder dit jaar namelijk bekend dat Binotto is aangesteld als hoofd van het Formule 1-project, dat vanaf 2026 onder de vlag van Audi campagne zal gaan voeren.

Audi trekt grote namen aan

Binotto is niet de enige bekende naam die Audi aan heeft weten te trekken. Men heeft namelijk Jonathan Wheatley los weten te weken bij Red Bull Racing, door hem de functie van teambaas aan te bieden. Ook Nico Hülkenberg heeft zijn handtekening onder een langlopend contract gezet. Wie de teammaat van de Duitser wordt is nog niet bekend, maar omdat Sauber als enige team nog een zitje vrij heeft voor 2025, kan de formatie haar tijd nemen.

Binotto over Red Bull Racing

"We zijn ontzettend blij met de komst van Jonathan. Zijn handtekening is een belangrijk signaal", vertelt Binotto bij Corriere Della Serra. "Als hij naar ons besluit te komen, is dat omdat hij dus garanties heeft. Wat Red Bull betreft: cycli hebben een begin en een eind. Dat is altijd zo in de Formule 1. Ik denk dat Red Bull aan het eind zit." Op de vraag of Max Verstappen wel nog altijd de beste coureur is, klinkt het: "Ja, dat laat hij zelfs nu zien met een auto die minder sterk is dan die van anderen."

