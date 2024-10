De Sprint Cup-wedstrijd van de Fanatec GT Wold Challenge Europe Powered by AWS werd opgeschikt door een hevige crash bij de start, waarbij Dylan Pereira uit een vlammenzee moest zien te ontsnappen.

De 2024 Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS is het elfde seizoen van de GT World Challenge Europe, waarbij tussen april en november op tien verschillende circuits wordt geracet. Afgelopen zaterdag was het tijd voor de Sprint Cup-wedstrijd op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya, maar vlak na de start ging het goed mis. Op weg naar de bocht raakten twee auto's elkaar en schoten door naar de binnenmuur, waarbij de Audi van Dylan Pereira direct in vlammen op ging. De coureur wist gelukkig zonder kleerscheuren uit de vlammenzee te ontsnappen, waarna de race een zeer lange safety car-periode kende.

Artikel gaat verder onder video

© SRO (Jakob Ebrey)

© SRO (Jakob Ebrey)

© SRO (Jakob Ebrey)

© SRO (Jakob Ebrey)

© SRO (Jakob Ebrey)

Gerelateerd