De dominantie bij het team van Red Bull Racing is inmiddels niet meer aanwezig en dus begint het langzaam maar zeker - zo lijkt het - ook bij Max Verstappen te knagen in de Formule 1. Michael Bleekemolen denkt dat 'zeer ontevreden' landgenoot zeker gaat nadenken over de toekomst.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Zeer ontevreden

Gepaard met de constante interne dingen die er spelen bij het team liggen er verschillende concurrenten op de loer. Aston Martin en Mercedes houden de situatie nauwlettend in de gaten en hopen toe te slaan als Verstappen het beu begint te raken bij Red Bull. Volgens Bleekemolen is het duidelijk dat momenteel totaal niet naar wens verloopt: "Je kunt zien wat er tussen de oren bij mensen verandert. Ook bij Max blijkbaar. Hij is er natuurlijk zeer ontevreden over dat hij niet meer zo dominant is. Maar dat zat er natuurlijk aan te komen, aan alles komt een eind. Daar moet hij mee kunnen leven, dat is toch wel even lastig voor hem. Het wordt wel een dingetje als het zo door blijft gaan", voorspelt de NASCAR-rijder tegenover GPFans.

Overstappen?

Bleekemolen denkt dat Verstappen deze winter nog niet zal vertrekken, maar dat het niet uitgesloten is dat hij goed gaat nadenken wat er nu precies allemaal aan de hand is: "Van de winter wordt natuurlijk een lastig moment om dat nog te bewerkstelligen, hij zal zeker nadenken over wat er aan de hand is. Zijn de andere zoveel sneller geworden of is hij zoveel langzamer geworden? We praten wel over een verschil. Eerst won hij met twintig seconden en nu verliest hij soms met twintig seconden. Dan vraag je je af wat het nou is. Of zijn de rijders zoveel beter geworden? Want die zijn enorm gegroeid. Ook bij Norris zit het tussen de oortjes zo goed in elkaar", besluit de analist.

