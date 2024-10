Jarenlang hebben we het vertrouwde aanzicht van horlogemerk Rolex naast het circuit mogen aanschouwen, maar daar komt nu een einde aan. Chris Woerts weet te melden dat de vaste hoofdsponsor van de Formule 1 ingeruild gaat worden voor LVMH Group, dat onder meer TAG Heuer onder de vleugel heeft.

Het horlogemerk is sinds 2011 één van de belangrijke en globale partners van de Formule 1. Destijds betaalde het merk zo'n tien ++miljoen dollar per jaar, maar dat bedrag is vervolgens naar verluidt opgehoogd naar vijftig miljoen dollar per seizoen. De groene borden met daarop het gele logo zijn vaste prik geworden rondom de banen en naar verluidt gaat het moederbedrijf van TAG Heuer en Hublot, de LVMH Group, het stokje overnemen van Rolex.

Artikel gaat verder onder video

Woerts kondigt deal aan

Zo weet sportmarketeer Woerts te melden. "Het is einde oefening voor ROLEX in de F1. LVMH heeft contract voor 10 jaar gesloten en zal zichtbaar zijn met o.a. Louis Vuitton en TAG Heuer. Vanaf seizoen 2025 nieuwe dynamiek!", schrijft hij op zijn X-pagina. Het merk is momenteel één van de geldschieters van Red Bull Racing. Of de eventuele overstap naar de Formule 1 betekent dat de partnerschap met het Oostenrijkse team op wordt gezegd, daar is momenteel nog niets over bekend. Momenteel staat het merk nog altijd op de RB20.

Het is einde oefening voor @ROLEX in de @F1 @LVMH heeft contract voor 10 jaar gesloten en zal zichtbaar zijn met o.a @LouisVuitton en @TAGHeuer Vanaf seizoen 2025 nieuwe dynamiek! — chris woerts (@cwoconsultancy) October 4, 2024

Gerelateerd