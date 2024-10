Het afgelopen raceweekend in Singapore was er natuurlijk een hoop te doen over de hele soap tussen Max Verstappen en de FIA. Helmut Marko neemt het nu op voor zijn pupil en vindt dat de Nederlander juist ijzersterk reageerde op wat er allemaal gebeurde.

De hele ellende in Singapore begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Artikel gaat verder onder video

Scheldwoord is normale taal

Ook in het restant van het weekend was Verstappen druk bezig met de nodige protesten tegen de FIA en op zondag liep hij volledig leeg. Zo dreigde hij zelfs met een vervroegd pensioen als het op deze manier doorgaat. De Nederlander liet vlak na het verlaten van de perszaal - waar hij opnieuw weinig spraakzaam was na zijn P2 in Singapore - helemaal leeg en stelde dat het op deze manier niet bepaald meer leuk voor hem was om Formule 1 te blijven rijden. Marko geeft nu bijval aan zijn coureur: "De FIA ging de verkeerde kant op met de straf voor Max, die donderdag op de persconferentie een scheldwoord gebruikte dat in de racewereld zo vaak te horen valt dat het zowat tot het alledaagse taalgebruik behoort. Bovendien gebruikte hij het ook nog eens om een object - in dit geval een auto - te beschrijven en niet een persoon", zo begint Marko zijn verdediging voor de Nederlander in zijn column voor Speedweek.

Goede reactie van Max

De Red Bull-coryfee wijst bovendien op een oude bekende uit de paddock: "Er wordt met andere maatstaven gemeten als je kijkt naar wat Guenther Steiner allemaal zonder consequenties deed. De hele zaak is overdreven en belachelijk. Volgens mij hebben we wel andere dingen om ons druk over te maken. Ik vond de reactie van Max heel goed, daar hij binnen de toegestane grenzen met hele korte antwoorden op de persconferentie duidelijk maakte wat hij ervan vond. Over het algemeen is de Formule 1 een emotioneel beladen sport waarin de coureurs hun emoties uiten door hun temperament." Ten slotte hamert Marko nog eens op iets dat Verstappen al eerder benoemde: hij wil plezier hebben in de sport. "De coureurs moeten het plezier in hun werk niet verliezen door een teveel aan regels. Max heeft de funfactor nodig."

