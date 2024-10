Bobby Epstein, de baas van het Circuit of the Americas waar eind deze maand de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden, vertelt dat de ticketverkoop voor het evenement enorm is toegenomen sinds Max Verstappen is gestopt met winnen.

Het Circuit of the Americas is al enkele jaren een enorm populair evenement op de Formule 1-kalender. Het raceweekend in Texas wordt doorgaans drukbezocht (432.000 bezoekers in 2023), maar nu Miami en Las Vegas ook een Grand Prix organiseren, heeft de Amerikaanse Formule 1-fan wat om uit te kiezen. De dertiende editie van de race leek in eerste instantie dan ook een van de minst verkopende te worden, al heeft dat volgens COTA-baas Bobby Epstein niet per se wat te maken met de overige races in de Verenigde Staten. Wel constateerde hij onlangs een enorme stijging in de kaartverkoop, en dat heeft volgens de Amerikaan alles te maken met de problemen bij Red Bull Racing.

Kaartverkoop COTA

"Ik denk dat dit in vier jaar tijd, sinds de pandemie, ons zwakste jaar zou worden", wordt Epstein geciteerd door Motorsport.com. "Onze kaartverkoop nam echt een vlucht toen Max stopte met winnen en het competitiever werd. Ik geef daarom veel krediet aan onze fans en het publiek, ze letten goed op en ik denk dat het spannend is om te zien hoe het seizoen er nu uitziet. We verwachten opnieuw een groot publiek, waarschijnlijk ongeveer dezelfde aantallen als de afgelopen jaren."

Sprintweekend

COTA organiseert dit seizoen daarnaast een sprintweekend, wat de bezoekersaantallen volgens Epstein in de hand moet werken: "Wat het record ook is voor een sprintrace op zaterdag, we zouden dat record moeten verbrijzelen, want Eminem heeft Taylor Swift [Swift trad op tijdens het raceweekend in 2016] overtroffen en we hebben het grasveld vergroot om in de buurt van de 100.000 mensen te komen voor het concert. Ik denk dat er 130.000 tot 150.000 mensen zullen zijn voor de sprintrace op zaterdag."

