Brian Van Hinthum

Zaterdag 11 maart 2023 12:31

Fernando Alonso heeft tijdens de Grand Prix van Bahrein alle ogen voor het eerst in lange tijd op zichzelf gericht weten te krijgen. De Spanjaard imponeerde met een knappe derde plek en ook Michael Bleekemolen is verwonderd over de prestaties van de ervaren Alonso.

Het beloven mooie tijden te worden voor alles en iedereen die Alonso een warm hart toedragen. Na veelbelovende wintertests voor het team van Aston Martin bleek tijdens het openingsweekend in Bahrein dat het geen geluk was en de voortekenen klopten. Nadat de Spanjaard op zaterdag op P5 wist te kwalificeren, deed hij daar op de zondag nog een schepje bovenop door beide Mercedessen en Ferrari's te verschalken voor een dik verdiend podium in Bahrein.

Naar P3 in de Aston Martin

Het feit dat Alonso in de Aston Martin naar de derde stek weet te rijden, zorgt voor een complimenteuze Bleekemolen. De Amsterdammer plaatst de Spanjaard zelfs op het niveau van Verstappen. "Fantastisch! En hij heeft ook zo’n gunfactor hé. Dat hebben we nu gehoord. Alonso, dat was het gewoon omdat hij ineens op dat podium staar. Dat verdient hij ook, want hij is zo snel. Ik heb uit inside informatie wel eens gehoord dat wanneer hij ergens instapt, hij altijd binnen drie ronden sneller rijdt dan mensen die al de hele dag in zo’n sportscar zaten te trainen. Hij is gewoon ook misschien wel op Max zijn niveau. Een ieder ander zou misschien niet met die auto op de derde plek komen, maar op de zesde plek rijden", vertelt jij tegenover GPFans.

Complimenten aan Alonso

Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat de tweevoudig wereldkampioen een zege in de Formule 1 op zijn naam schreef, maar hij lijkt nog altijd optimaal te genieten van de sport op zijn 41-jarige leeftijd. Het feit dat Alonso op deze leeftijd zo presteert, vindt Bleekemolen - de man die zelf op 73-jarige leeftijd ook nog altijd graag achter het stuurt kruipt - een stuk minder verrassend. "In mijn ogen is dat niet zo knap. Er wordt altijd gedaan of je tussen je twintigste en dertigste het beste bent. Ik weet niet waar ze dan naar kijken. Ik heb een paar jaar terug nog races gewonnen. Natuurlijk is dat geen Formule 1-niveau, maar het is wel competitie. Het is als fietsen en dat verleer je nooit. Hij kan nog wel een paar jaartjes mee, denk ik", besluit hij.

Het hele interview met Michael Bleekemolen valt hieronder te bekijken.