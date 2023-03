Brian Van Hinthum

Zaterdag 11 maart 2023 11:00

Max Verstappen is na één race door vele fans en analisten al gebombardeerd tot de absolute topfavoriet om er in 2023 met het wereldkampioenschap vandoor te gaan. Oud-wereldkampioen Jenson Button kan niet geloven wat hij ziet gebeuren bij zijn collega's en trapt daarom dan ook op de rem.

Voorlopig lijkt Verstappen weer helemaal door te gaan waar hij aan het einde van 2022 gebleven was. De regerend wereldkampioen wist na een stroeve start van het vorige seizoen de zaken snel om te draaien en al snel bleek dat we in een seizoen van Verstappen-dominantie aanbeland waren. De Limburger wist vijftien races op zijn naam te schrijven en reed zo met twee vingers in zijn neus richting zijn tweede wereldtitel. Dit seizoen werd er voor Red Bull gevreesd dat de windtunnelstraf en de honger van Mercedes ervoor konden gaan zorgen dat het een stuk lastiger zou gaan worden voor Verstappen, Daar blijkt voorlopig echter weinig van terecht te komen.

Onbegrip bij Buton

Het zorgt ervoor dat een hoop oud-coureurs en analisten nu al doen alsof Verstappen vrijwel zeker titel nummer drie mee naar huis neemt na dit seizoen. Onbegrijpelijk, meent Button. "Ik weet dat veel coureurs hebben gezegd dat het een makkelijk kampioenschap wordt voor Red Bull en Max, maar hoe kan je dat zeggen?" We hebben pas op één circuit getest én geracet. Ook weten we allemaal dat Bahrein uniek is qua hoe de auto's daar werken. Het is een circuit waar hard remmen en tractie belangrijk is, maar het draait niet zozeer om hoge snelheden. Dat kunnen we dus nog niet zeggen", wordt hij geciteerd door Motorsport.com.

Meer weten na Djedda

Dit weekend is er natuurlijk geen race, maar over één week gaan we weer verder met de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Djedda. Vanaf daar is het volgens Button weer mogelijk om wat meer conclusies te trekken, al is dat nog steeds vroeg. "Na Saudi-Arabië, een sneller en vloeiender circuit, zullen we meer weten. Daarna krijgen we ook de Europese races. Het gaat geen eenvoudige klus worden voor Red Bull en Max. Dit is een geweldige start van het seizoen en heel anders dan hoe het vorig jaar ging, maar ik denk dat ze nog altijd enkele spannende gevechten moeten gaan leveren", besluit de wereldkampioen van 2009.