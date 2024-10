Alonso: "Wil in komende twee jaar titel winnen"

Fernando Alonso hoopt in de komende twee of drie jaar zijn derde wereldkampioenschap te winnen in de Formule 1. Zijn team Aston Martin kondigde onlangs Adrian Newey aan als nieuwe aanwinst, en Alonso hoopt samen met de Brit na twintig jaar eindelijk voor de derde keer de beste te zijn in een seizoen. Vorig seizoen stond de Spanjaard nog acht keer op het podium, maar het is inmiddels elf jaar geleden sinds zijn laatste overwinning.

Tijd lijkt geen invloed te hebben op Alonso, die op 43-jarige leeftijd nog steeds door iedereen als een van de allerbeste coureurs op de Formule 1-grid wordt gezien. Inmiddels draait hij al meer dan twee decennia mee, en zal hij aan het einde van dit seizoen meer dan 400 Grands Prix hebben gereden, wat een record is. In 2019 en 2020 was Alonso op sabbatical na zijn vertrek bij McLaren, en won hij de 24 Uur van Le Mans en Daytona samen met het team van Toyota. Ook waren er deelnames aan de Dakar Rally en de Indy500, maar daar bleven overwinningen uit voor hij in 2021 terugkeerde naar de koningsklasse met Aston Martin.

Derde titel

Sinds 2006, toen Alonso zijn tweede titel won met Renault, bleef de derde altijd uit. In drie verschillende jaren kwam hij vier punten of zelfs minder tekort om kampioen te worden, en zo bleef nummer drie altijd uit. Dit hoopt de veteraan te veranderen, ondanks inmiddels 43 jaar oud te zijn. "Ik ben momenteel heel erg gefocust op Formule 1," zo vertelt Alonso op bezoek bij sponsor Cognizant in India. "In de komende twee of drie jaar wil ik mijn derde wereldkampioenschap winnen. Dit is mijn voornaamste en enige prioriteit op dit moment. Daarna ben ik 45, 46 jaar oud, en dan zullen we zien wat ik doe."

Triple crown in de toekomst?

Een ander doel van Alonso is het winnen van de zogeheten Triple Crown - een officieuze titel die wordt gegeven aan coureurs die zowel de 24 van Le Mans als de Grand Prix van Monaco als de Indy 500 weten te winnen. De enige coureur die dit ooit wist te doen is de legendarische Graham Hill, maar Alonso heeft in recente jaren een poging gedaan om dit ook te doen. De Spanjaard heeft Monaco en Le Mans al binnen, maar Indy blijft voorlopig nog uit - ondanks drie deelnames. Toch ziet de veteraan zichzelf voorlopig niet nog een poging wagen. "Ik denk dat de toewijding die nodig is om mee te doen aan de Indy 500... de hoeveelheid die ik dan zou moeten leren... het zou iets te veel zijn, of dat denk ik nu tenminste. Ik kan niet garanderen dat ik dat altijd zal blijven denken, maar ik heb ook andere doelen in mijn leven. Ik denk dat mijn volgende grote uitdaging de Dakar Rally is. Als ik Dakar kan winnen, zou dat voor mij persoonlijk heel belonend zijn. Dat zou betekenen dat ik kan winnen in Formule 1, winnen in lange afstandsraces en in rally. Dat zou voor mij als coureur veel betekenen."

