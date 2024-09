Max Verstappen maakte zijn debuut in de autosport bij niemand minder dan Ferrari. De Italiaanse grootmacht uit de Formule 1 had voor één seizoen een eigen kampioenschap opgericht. Het zou echter wellicht om dubieuze redenen zijn geweest. Dit is het verhaal van de Florida Winter Series.

Ferrari kondigde op 18 oktober 2013 een eigen kampioenschap aan, waarin alle coureurs steun zouden krijgen via de Ferrari Driver Academy. De Florida Winter Series werd verreden over vier weekenden in januari en februari met ieder drie races. Ferrari nodigde elf veelbelovende coureurs uit de juniorklasses en de kartsport uit om mee te doen, evenals drie Britse journalisten als gastrijders. Iedereen reed met een Tatuus FA010B, met achterin een 1,4-liter Fiat-motor, uit de Formule Abarth. Eén van de uitnodigingen ging naar een toen nog relatief onbekende Max Verstappen.

Tests met Formule Renault en Formule 3

Verstappen had op zestienjarige leeftijd al de Europese en wereldkampioenschappen op zijn naam geschreven in het karten. Hij kroop voor het eerst achter het stuur van een raceauto, een Formule Renault 2.0, tijdens een test op het Britse circuit van Pembrey, precies een week voordat Ferrari de Florida Winter Series zou aankondigen. Hij deed later dat jaar meerdere tests op verschillende circuits met de Formule Renault 2.0, en in december mocht hij zelfs in een Formule 3-auto van Team Motopark stappen. Keer op keer ging de Nederlander sneller dan alle andere, meer ervaren coureurs. Toen Verstappen door Ferrari werd uitgenodigd voor de Florida Winter Series, hoefden hij, vader Jos en manager Raymond Vermeulen geen twee keer na te denken.

Stroll en Latifi

"Ferrari's hoofd van de Ferrari Driver Academy, Luca Baldisserri, contacteerde me en nodigde me uit om mee te doen aan de Florida Winter Series", zei een piepjonge Max toen op Verstappen.com. "Zonder twijfel hebben we de uitnodiging geaccepteerd, omdat het een fantastische manier is om een boel race-ervaring op te doen in een formuleauto. Ik wil zoveel mogelijk leren. Ik zal het verlies van downforce vlak achter een auto ervaren, starts oefenen en data analyseren met ervaren engineers." Verstappen zou het opnemen tegen onder andere Lance Stroll en Nicholas Latifi die later ook de Formule 1 zouden bereiken, maar IndyCar-coureurs Tatiana Calderón en Ed Jones, Le Mans-winnaar Antonio Fuoco en GT3-ster Raffaele Marciello waren natuurlijk ook rap.

© Ferrari S.p.A. | Verstappen en Stroll wachten samen op hun beurt voor een persconferentie

Sebring, Palm Beach en Homestead

Het eerste evenement van de Florida Winter Series vond eind januari plaats op Sebring International Raceway. Verstappen reed in zijn allereerste race aan kop, maar werd vierde na een foutje. In Race 2 viel hij uit en in Race 3 begon hij vanaf de pole, maar werd hij achtste na een drive-through penalty voor een valse start.

Een week later arriveerden de jongelingen in dienst van Ferrari op het Palm Beach International Raceway. Daar scoorde Verstappen zijn eerste podium door vanaf de derde startplek een positie goed te maken in Race 1. Hij spaarde een nieuw setje banden voor de laatste race, en dus kwam hij in Race 2 niet verder dan P7. Maar Race 3, die won hij mooi vanaf de pole - zijn eerste zege in de autosport.

© Ferrari S.p.A. | Verstappen op Sebring

Vervolgens werden er nog twee raceweekenden gehouden op verschillende lay-outs van de road course op het Homestead-Miami Speedway. Verstappen ging in de eerste reeks van drie races twee keer naar het podium, opnieuw na het behalen van een pole position. In de tweede reeks van drie races sleepte hij nog een overwinning binnen na twee finishes net buiten het podium.

Fotofinish

Die laatste overwinning verdiende Verstappen in een fotofinish. De road course op het Homestead-Miami Speedway maakte deels gebruik van de oval, perfect om op te slipstreamen. De Nederlander liep samen met Latifi weg van de rest van het veld. Het gat was 0.021 seconden, toen ze de laatste ronde ingingen, maar dat vonden ze nog niet close genoeg. Aan de finish ging het om slechts 0.004 seconden.

© Ferrari S.p.A. | Verstappen op Homestead-Miami Speedway

"In de laatste ronde verremde ik me een beetje bij de laatste haarspeldbocht", legde Verstappen na de fotofinish uit. "Toen we daar uitkwamen, zat Latifi dicht achter me en duwde hij me licht, waardoor ik een beetje dwars ging. Hij ging naar links, dus ik ook en op het rechte stuk reden we zij aan zij. Terwijl we de kombocht doorgingen, zat ik aan de buitenkant en dus ging Latifi iets sneller. Bij het uitkomen van de banking rolde ik weer naast hem. Hij probeerde nog mijn snelheid eruit te halen en reed tegen mijn wiel. Maar dat pakte uit in mijn voordeel en zo won ik met vier duizendsten voorsprong de race. Echt geweldig!"

© Ferrari S.p.A. | Verstappen op het podium met Latifi (l) en Jones (r)

Geen kampioen

Ferrari hield de puntenstand van de Florida Winter Series niet bij en er werd dus geen officiële kampioen uitgeroepen. Fuoco en Latifi waren het best met ieder vier overwinningen, maar Verstappen versloeg onder andere Calderón, Jones, Marciello, Stroll en landgenoot Dennis van de Laar met twee zeges achter zijn naam. "Ik heb veel geleerd de afgelopen vier weken in Florida. Zowel op als naast de baan. Ik heb natuurlijk ook fouten gemaakt, maar daar over nagedacht en ik denk dat zich dat in de laatste race allemaal heeft uitbetaald", zo sloot de tienerzoon van Jos het seizoen af.

Kleine snotaap

Eén van de journalisten die werd uitgenodigd om mee te racen, was Will Buxton die we tegenwoordig vaak bij F1 TV zien. "De data was gewoon open, dus je kon zien wat iedereen aan het doen was," begon Buxton bij de Red Flags Podcast over zijn weekend op het circuit van Palm Beach. "Je kon de telemetrie van Max vergelijken met... Sommige van die jongens waren de beste in de Formule 3 toendertijd en hier komt een vroegrijpe, kleine snotaap aan gezet uit het karten.

"Hij was sneller dan wie dan ook en hij deed dingen met de auto en dingen door de bochten die niemand anders kon nadoen", vervolgde de Brit. "En daar maakte hij een heleboel mensen boos mee. Sommigen zagen ook al het teken aan de wand. Zij dachten: 'Nu dit kind eenmaal hier is, gaat mijn toekomst er heel anders uitzien, want ik dacht dat ík de beste was, maar ik kan niet doen wat dit kind doet en hij heeft totaal geen ervaring en ik al wel wat'." Er was dan ook direct een heleboel hype rondom Verstappen. "Ja, meteen. Het was zo overduidelijk. Je hoefde alleen maar de onboardbeelden en de data te zien. Hij was verdomme een goochelaar."

Open data

Dat elke coureur naar de telemetrie kon kijken van de tegenstanders en dat Ferrari alle telemetrie in handen had, is een belangrijk punt waar Buxton over sprak. Er gaat namelijk het verhaal rond dat Ferrari specifiek Verstappen al op het oog had, toen het jonge talent wereldkampioen en Europees kampioen in het karten was geworden. En de enige manier om aan al zijn data te komen in racesituaties was door een kampioenschap zelf te runnen en zodoende zou Ferrari de Florida Winter Series hebben gecreëerd, alvorens er uitnodigingen werden verstuurd aan vooral coureurs die al lid waren van de Ferrari Driver Academy, maar dus ook aan Verstappen.. Vervolgens wist hij alle coureurs die al een Ferrari-juniorcontract hadden, te verslaan op Fuoco na, een ontzettend knappe prestatie voor iemand die debuteerde in de autosport, terwijl hij het moest opnemen tegen meer ervaren Formule 3-rijders.

© Ferrari S.p.A. | Verstappen werkt aan zijn auto

Jos Verstappen en Raymond Vermeulen wisten dat de rijkunsten van Max uniek waren en dat ze niet zomaar het eerste contract moesten accepteren wat op hun pad zou komen. Of Ferrari Verstappen daadwerkelijk een deal heeft aangeboden, is niet bekend, maar we weten wel dat Mercedes ook al achter de Nederlander aan zat - iets waar Toto Wolff tot op de dag van vandaag spijt van heeft. Het belletje van Helmut Marko gaf echter de doorslag. De Red Bull-hoofdadviseur zag hoe Max zes races achter elkaar won op de twee listigste banen in het Europees Formule 3, Spa-Francorchamps en de Norisring, en de Oostenrijker wist meteen dat hij Verstappen in de Toro Rosso moest zetten. Het feit dat hij meteen kon doorstromen naar de Formule 1, is waarom de nu drievoudig wereldkampioen voorkeur had voor Red Bull ten opzichte van de andere teams.

En wat deed Ferrari vervolgens met de Florida Winter Series? De Scuderia kondigde toevallig niet veel later aan, na de bekendmaking van de samenwerking tussen Verstappen en Red Bull, dat het bij het seizoen 2014 zou blijven en het kampioenschap werd nooit meer georganiseerd.

