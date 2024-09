Penelope Kvyat is inmiddels een geliefd figuur die we regelmatig in de buurt van Max Verstappen zien, al was ze er in Singapore helaas niet bij. Verstappen heeft echter wel een heel leuk cadeau voor de 4-jarige meid meegenomen die hij cadeau kreeg van een fan.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Cadeau Max voor Penelope

De vierjarige dochter van Kvyat en Piquet heeft een leuke band met haar 'bonuspapa' en is inmiddels ook zo nu en dan aanwezig op het circuit, waar we in het verleden alleen vriendin Piquet zagen als entourage van de Nederlander In Singapore was Penelope niet aanwezig, maar Verstappen denkt alsnog aan haar. In een speciale video van Red Bull behandelt de Nederlander zijn ontvangen cadeaus van de fans en daaronder was ook een speciale Fortune Cat, een object dat in Aziatische landen vaak aan elkaar gegeven wordt om iemand geluk te wensen .Verstappen is blij met het cadeautje en besluit al snel dat deze in het vliegtuig mee naar Monaco gaat om deze cadeau te doen aan Penelope: "Ik weet zeker dat Penelope dit geweldig vindt", zo zien we Verstappen glunderen.

