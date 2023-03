Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 maart 2023 13:47

De Grand Prix van Bahrein had niet beter kunnen verlopen voor het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kwam hoopvol uit de winter en de testdagen, en zag die hoop op zondag beloond worden met de twee hoogste treetjes op het podium. Op YouTube hebben zij die droomavond in Bahrein op mooie wijze in beeld gebracht.

De start van het seizoen is volledig vlekkeloos verlopen voor de constructeurskampioen van vorig jaar. Red Bull leek tijdens de testdagen de zaakjes al uitstekend op orde te hebben met de betrouwbaarheid én de snelheid, al leek het tijdens de eerste dagen van het daadwerkelijke raceweekend ineens weer allemaal een stuk lastiger te gaan. Met name Max Verstappen was totaal niet te spreken over de onbalans in de RB19 en hij was dan ook behoorlijk verbaasd toen hij op zaterdag met de pole position aan de haal ging.

Kijkje achter de schermen

Op de zondag had de Milton Keynes-formatie de zaakjes een stuk beter op orde en kon de regerend wereldkampioen eenvoudig wegrijden bij de rest van het veld. Ook Sergio Pérez kwam uiteindelijk na een matige start weer bovendrijven en de Mexicaan schoof aan op de tweede plek. Een droomweekend om mee te beginnen dus voor het team van Christian Horner. Red Bull brengt nu het weekend met een uniek kijkje achter de schermen naar buiten en dat is voor alle Red Bull-fans zeker de moeite waard om te zien. Bekijk de video hieronder.