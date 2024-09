Lando Norris is tevreden met zijn dominante zege tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. De Brit won met ruim twintig seconden voorsprong op Max Verstappen en zag Oscar Piastri op P3 eindigen. Eens succesvolle dag voor de Brit dus, zo vond hij zelf ook ondanks dat het fysiek erg zwaar was.

Na afloop van de achttiende race van 2024 besprak Norris de race met David Coulthard. Norris zag het gat met Verstappen in het kampioenschap slinken van 59 naar 52 punten en was tevreden over zijn prestatie. "Het was een fantastische race. Een paar momentjes, maar goed gecontroleerd al met al. De auto was fantastisch en ik vloog eigenlijk de hele race. Het was een goede race. Zwaar, maar ik had veel plezier." Norris gaat vervolgens in op de oorzaak van de momentjes. "Je pusht niet per se te veel, je bent gewoon iets te relaxed. Ik weet niet precies wat het is. Het is lastig en zwaar. Ik wilde geen kleine voorspong, maar de grootste voorsprong mogelijk hebben."

Artikel gaat verder onder video

Zwaarste zege ooit voor Norris in F1?

Daar waar Norris niet echt werd uitgedaagd, was het fysiek gezien wel een zware race voor de Brit. Dit geeft hij zelf ook wel toe. "Het was vergelijkbaar met Qatar vorig jaar. Ik was het niet rustig aan aan het doen. Ik ben een beetje duizelig momenteel, maar al met al gaat het goed."

LANDO NORRIS WINS IN SINGAPORE!!! 🏆



What a drive from @LandoNorris, bringing home his THIRD race win! 👏#SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/cRmjrwLyHP — McLaren (@McLarenF1) September 22, 2024

Gerelateerd