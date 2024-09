Max Verstappen heeft zaterdag beslag weten te leggen op de tweede plaats tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. Een uitstekend resultaat van de Nederlander op een circuit waar vorig jaar Red Bull zo belabberd ging. Hij reageert na afloop van de sessie in Marina Bay.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioenschap. Inmiddels is men na de opnieuw niet zo best verlopen race in Bakoe er voorbij gevlogen en is de papaya-renstal nu de koploper.

Blij na slechte start

In het coureurskampioenschap weet Verstappen dat hij richting het einde van het seizoen moet gaan rekenen. Hij kan nog buigen over een mooie voorsprong en hoopt daar genoeg aan te hebben richting het restant van het jaar. Precies dat wist hij op zaterdag in de kwalificatie voor Singapore te doen door als tweede boven te komen op de tijdenlijst en daardoor dus aan te mogen sluiten op de voorste startrij naast Lando Norris. "De hele kwalificatie ging best goed. De auto was flink verbeterd ten opzichte van de derde vrije training. Ik ben blij om op de voorste startrij te staan na gisteren."

Kansen op zondag>

De drievoudig wereldkampioen vertelt verder: "Q3 was zwaar, met name als je ronde geannuleerd wordt door dubbel geel. Dan heeft iedereen nog maar één run. Ik neem de tweede plek, daar ben ik blij mee. Het is altijd lastig met de banden. Die kunnen je veel in de rondetijd laten winnen of veel verliezen. Morgen wordt het weer heel anders. Er kan veel gebeuren in Singapore. We hebben op deze manier in ieder geval kansen", zo besluit hij kijken met een schuin oog naar zondag.

