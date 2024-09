In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Charles Leclerc was het snelst tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Singapore met een 1:31.763, nog geen tiende onder de tijd van Norris. Max Verstappen werd prima vierde voor Yuki Tsunoda. De koplopers verbeterden in VT2 echter met een volle seconde. Norris stond bovenaan met een 1:30.727, 0.057 seconden voor Leclerc. Tsunoda en de andere coureur van het Red Bull-zusterteam, Daniel Ricciardo, werden indrukwekkend vierde en zesde, respectievelijk. Verstappen kon McLaren en Ferrari totaal niet volgen. Die kwam niet verder dan P15 tussen Lance Stroll en Franco Colapinto. Sergio Pérez deed het met de achtste stek dan nog iets beter. Naast de herhalende problemen van de RB20, waren vooral de taakstraf voor Verstappen en de 'illegale' achtervleugel van McLaren de grote onderwerpen van gesprekken op de vrijdag in Singapore.

Artikel gaat verder onder video

FIA deelt taakstraf uit aan Verstappen voor taalgebruik tijdens persconferentie in Singapore

De FIA heeft haar oordeel geveld over een mogelijke straf voor Max Verstappen, nadat hij na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Singapore bij de stewards was geroepen wegens zijn taalgebruik op donderdag. Het ging specifiek over een moment tijdens de persconferentie van de coureurs, waar Verstappen bij aanwezig was. De Nederlander schold toen hij uit aan het leggen was hoe hij zich voelde afgelopen weekend in Azerbeidzjan. "Ik mocht net het f-woord niet zeggen. Hoezo is dat erg? De auto werkte niet, de auto was f*cked. En dan moet ik sorry zeggen voor het taalgebruik? We zijn toch geen vijf of zes jaar oud? Zelfs vijf- of zesjarigen gaan uiteindelijk vloeken. Zelfs als de ouders het niet zelf ook doen of het niet toestaan", aldus Verstappen tijdens de persconferentie. Dit was voor de FIA genoeg om een taakstraf uit te delen aan de Nederlander. Lees hier het hele artikel over de door de FIA uitgedeelde taakstraf.

Red Bull wint de oorlog: FIA vraagt McLaren controversiële achtervleugel aan te passen

Het gedoe rondom de vermeende illegale achtervleugel van het team van McLaren heeft zijn kookpunt bereikt. De FIA heeft ingegrepen door McLaren te vragen om de achtervleugel aan te passen. De mini-DRS zou wel gewoon binnen de regelgeving van het motorsportorgaan passen en dus officieel niet illegaal zijn. Toch heeft men vanuit de FIA na de storm aan controverse gevraagd aan het team van McLaren om de vleugel aan te passen. Dit zou mede zijn om een storm aan teams te voorkomen die - als de vleugel zou mogen blijven - zouden gaan proberen om op allerlei manieren loopholes in de regelgeving te vinden. Zoals het er nu naar uit ziet, moet het team dus de achtervleugel op last van de FIA aanpassen. Daarmee lijkt het team van Red Bull aan het langste eind te trekken Lees hier het hele artikel over de FIA die ingrijpt tegen het achtervleugeltrucje van McLaren.

Mercedes vervangt motoronderdelen Hamilton en Russell voor raceweekend Singapore

Voorafgaand aan elk weekend, zo ook voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore, maakt de FIA altijd bekend of er onderdelen zijn verwisseld op het gebied van de motor of de versnellingsbak. Vooral Mercedes heeft ingegrepen. Wat betreft de motoronderdelen is het relatief rustig gebleven in Singapore, vrij logisch gezien het feit dat het lastig is om in te halen in Singapore en een gridstraf wegens het vervangen van een motor eigenlijk je hele weekend kan verpesten. Alleen Mercedes heeft voorafgaand aan het weekend ingegrepen door de batterij en de control electronics te vervangen. Voor Lewis Hamilton en George Russell is het de eerste en enige keer dat ze vervangen mogen worden, waardoor er nu nog geen gridstraf volgt. Alleen Fernando Alonso is nu nog bezig met zijn eerste batterij en de control electronics. Op het gebied van versnellingsbakken heeft geen enkel team besloten om in te grijpen. Lees hier het hele artikel over de nieuwe motoronderdelen bij Mercedes.

OOK INTERESSANT: Dit zijn de raarste regels uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special

Verstappen zag taakstraf niet aankomen: "Het verdient eigenlijk de aandacht niet"

Met de Engelstalige media wilde Max Verstappen niet in gesprek over de taakstraf die hem is opgelegd. "Geen woorden", zei hij voordat hij wegliep, zoals hier is te zien. Bij De Telegraaf ging hij er wel op in. "Het is misschien beter als ik daar niets over zeg. Want alles wat ik daarover zeg, verdient eigenlijk de aandacht niet. Ik vind het allemaal bizar." Kevin Magnussen gebruikte ook het f-woord, maar niet op een bekritiserende manier en werd dan ook niet door de FIA onderzocht. "Maar hij zei dat niet in de persconferentie, dat is blijkbaar het verschil. Maar hier kunnen we dus blijkbaar wel schelden. Dus de volgende keer moet je mij niks meer vragen in de persconferentie en dan kunnen we hier ons verhaal doen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert op zijn taakstraf.

Marko verrast door 'onacceptabele' ontwikkeling Red Bull: 'Verstappen even langzaam als een Williams'

Red Bull Racing zat er tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Singapore totaal niet bij. Helmut Marko was negatief verrast en noemt het zelfs onacceptabel en zorgwekkend. Lando Norris lijkt ook dit weekend weer veel kans te maken op Max Verstappen in te lopen in het kampioenschap. "Niks werkt. Op de auto van Max werkt helemaal niks. Op zowel de soft als ook op de harde band had hij totaal geen grip en balans", begon Marko in gesprek met de Nederlandse tak van Motorsport.com. "Op dit moment zou ik zeggen dat het erg zorgwekkend is. We moeten echt drastische dingen proberen. Laten we zien wat we nog kunnen doen." De aangepaste vloer leek de Red Bull competitief te maken, zoals Pérez in Azerbeidzjan liet zien. "Ik ben dan ook negatief verrast", aldus de 81-jarige Oostenrijker. Lees hier het hele artikel over de tegenvallende vrijdag van Red Bull Racing.

Brown moet lachen om protest van Red Bull: "Ik zie het als een compliment"

Zak Brown is er 'vrij relaxed' onder dat McLaren de achtervleugel moet aanpassen. Hij ziet het als een compliment dat Red Bull Racing klachten heeft ingediend bij de FIA, zo legde de CEO van het team uit Woking uit tijdens de trainingen voor de F1 Grand Prix van Singapore. "Ja, er wordt veel over gekletst", begon Brown tegenover de microfoon van Viaplay. "Het voldeed uiteraard wel aan alle reglementen, maar het wordt gewoon een kleine aanpassing aan onze Bakoe-achtervleugel. En het verschil zal klein zijn. Dus we zijn er vrij relaxed onder." Reagerend op de vraag of hoeveel invloed de protesten van Red Bull gehad, zei de CEO: "Nou, er is veel commotie over geweest, maar het heeft alle testen doorstaan." Lees hier het hele artikel over Zak Brown die reageert op zijn 'illegale' achtervleugel.

Gerelateerd