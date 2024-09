Voorafgaand aan elk weekend, zo ook voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore, maakt de FIA altijd bekend of er onderdelen zijn verwisseld op het gebied van de motor of de versnellingsbak. Vooral Mercedes heeft ingegrepen.

Wat betreft de motoronderdelen is het relatief rustig gebleven in Singapore, vrij logische gezien het feit dat het lastig is om in te halen in Singapore en een gridstraf wegens het vervangen van een motor eigenlijk je hele weekend kan verpesten. Alleen Mercedes heeft voorafgaand aan het weekend ingegrepen door de Energy Store en Control Electronics te vervangen. Voor allebei de coureurs is het de eerste en enige keer dat ze vervangen mogen worden, waardoor er nu nog geen gridstraf volgt. Alleen Fernando Alonso is nu nog bezig met zijn eerste Control Electronics en Energy Store.

Versnellingsbakken

Op het gebied van versnellingsbakken heeft geen enkel team besloten om in te grijpen. Op Pierre Gasly na zit geen enkele coureur nog volledig boven de vier gebruikte versnellingsbakken. Max Verstappen en Sergio Pérez zijn de enige die deels al aan hun vijfde versnellingsbak zijn begonnen en dus al een gridstraf hebben ontvangen. Onder meer Russell, Hamilton, Lance Stroll en Alonso hebben nog een versnellingsbak over die ze mogen verwisselen zonder dat er een gridstraf volgt, de rest zit al op vier versnellingsbakken en dus aan de limiet.