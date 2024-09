De FIA heeft haar oordeel geveld over een mogelijke straf voor Max Verstappen, nadat hij na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Singapore bij de stewards was geroepen wegens zijn taalgebruik op donderdag.

Het ging specifiek over een moment tijdens de persconferentie van de coureurs, waar Verstappen bij aanwezig was. De Nederlander schold toen hij uit aan het leggen was hoe hij zich voelde afgelopen weekend in Azerbeidzjan. "Ik mocht net het f-woord niet zeggen. Hoezo is dat erg? De auto werkte niet, de auto was f*cked. En dan moet ik sorry zeggen voor het taalgebruik? We zijn toch geen vijf of zes jaar oud? Zelfs vijf- of zesjarigen gaan uiteindelijk vloeken. Zelfs als de ouders het niet zelf ook doen of het niet toestaan", aldus Verstappen tijdens de persconferentie. Dit was voor de FIA genoeg om een taakstraf uit te delen aan de Nederlander.

Taakstraf voor Verstappen na schelden in Singapore

Volgens de FIA moet de Nederlander, op wat voor manier dan ook, een taakstraf gaan vervullen die door de FIA goedgekeurd moet worden. Hoe Verstappen dat doet, mag hij zelf weten. Het is in ieder geval een duidelijke en stevige boodschap richting de coureurs en teams, nadat de FIA-president donderdag al duidelijk had gemaakt dat er minder gescholden moest worden in F1.

Verstappen heeft een taakstraf gekregen van de FIA voor het taalgebruik van de Nederlander tijdens de persconferentie in Singapore op donderdag.#Verstappen #FIA #SingaporeGP pic.twitter.com/w7nHNyHw56 — GPFans NL (@GPFansNL) September 20, 2024

