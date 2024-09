Dit weekend in Singapore is er veel te doen rondom grof taalgebruik van de coureurs en de FIA blijkt hier nu hard op te gaan handhaven. Max Verstappen wordt namelijk na VT1 verwacht in het kamertje van de wedstrijdleiding wegens grof taalgebruik in de persconferentie.

De afgelopen dagen is er een hoop te doen geweest rondom uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die liet weten dat hij vindt dat de coureurs in de Formule 1 een stuk minder mochten schelden op de boardradio's richting de teams. Volgens de Emirati is het gevloek van Formule 1-coureurs over de boordradio de afgelopen tijd toegenomen, maar is daar geen plaats voor in de sport. "Wat als er kinderen kijken? Wat leer je ze dan over onze sport?", zo klonk het onder andere vanuit de voorman van de FIA.

Artikel gaat verder onder video

Uitspraken Verstappen

Op de persconferentie op donderdag liet Verstappen het er niet bij en gooide hij ook nog wat olie op het vuur: "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto f*cked was", zei hij nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. "Ik mocht net het f-woord niet zeggen. Hoezo is dat erg? De auto werkte niet, de auto was f*cked. En dan moet ik sorry zeggen voor het taalgebruik? We zijn toch geen vijf of zes jaar oud? Zelfs vijf- of zesjarigen gaan uiteindelijk vloeken. Zelfs als de ouders het niet zelf ook doen of het niet toestaan", zo voegde de Nederlander daaraan toe.

Naar de stewards

Die opmerkingen van Verstappen zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training wordt de drievoudig wereldkampioen namelijk om 13:00 uur Nederlandse tijd op het matje verwacht in de kamer van de wedstrijdleiding na zijn grove taalgebruik in de persconferentie. Daarmee lijkt het motorsportorgaan meteen streng te willen handhaven op het nieuwe beleid waarin er dus minder ruimte is voor schuttingtaal. Verstappen zelf greep ook al in tijdens de sessie door doelbewust de hele training niks over de boardradio te roepen.

Max Verstappen moet zich melden bij de stewards van de FIA vanwege zijn 'taalgebruik' tijdens de persconferentie op donderdag in Singapore. 🚨👀#SingaporeGP #maxverstappen #FIA #F1 pic.twitter.com/DktNg4BHF8 — GPFans NL (@GPFansNL) September 20, 2024

Gerelateerd