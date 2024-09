Albers over kritiek Verstappen: 'Hamilton en Schumacher deden dat anders'

Max Verstappen (26) neemt doorgaans geen blad voor de mond en zegt waar het op staat. Als hij vindt dat iets niet naar wens is, dan zegt hij dat, ook in de media. Red Bull Racing krijgt dan recentelijk ook regelmatig wat opbouwende kritiek mee van de Nederlander in de pers. Christijan Albers zou graag zien dat Verstappen daar iets voorzichtiger mee omgaat.

Als het niet loopt bij Verstappen, dan is dat duidelijk zicht- én hoorbaar. Of het nu intern is, over de boordradio of in de pers: Verstappen zegt wat hij denkt. Nu het al een aantal weken niet lekker loopt bij Red Bull Racing, vertelt Verstappen ook in geuren en kleuren bij de media waar hij vindt dat het aan schort. Die publiekelijke kritiek op Red Bull en de RB20 vindt Albers niet altijd handig, zo laat hij weten in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Verstappen zou daarin wat meer naar Lewis Hamilton en Michael Schumacher kunnen kijken, vindt hij.

Artikel gaat verder onder video

Pérez wees Red Bull op problemen, werd genegeerd vanwege VerstappenLees meer

Verstappen misschien té eerlijk

"Soms is Max té eerlijk", zegt Albers, die dat vervolgens probeert te onderbouwen. "Ik snap dat iedereen dat graag wil zien, maar je moet toch het team omarmen. Max Verstappen is natuurlijk een stuk jonger, maar wat ik bij Michael Schumacher en Lewis Hamilton wel altijd zag, is dat ze het team meer omarmden. Dat doet hij achter de schermen natuurlijk wel. Het is wel fijn dat hij eerlijk is." Albers vindt overigens ook dat alle heisa rondom Verstappen, Red Bull en de RB20 een beetje overdreven is. Dat de drievoudig wereldkampioen nu even geen winnende auto heeft, is niet perse vreemd.

Red Bull en Verstappen hebben luxe gekend

"We doen net alsof dit de grootste nachtmerrie is", zegt Albers. "Het lijkt wel alsof het een must is dat hij de beste auto heeft. Dat willen de andere negentien coureurs ook. Dat heb je niet altijd." Dat Red Bull tijdenlang heeft kunnen domineren met Verstappen, noemt hij een luxe. "Waar het mij om gaat, is dat ze in een luxepositie hebben gezeten, waardoor het oppermachtig zijn het nieuwe normaal is. Dat is natuurlijk niet normaal. Het is niet normaal dat je twee of drie jaar achter elkaar de beste auto hebt.'"

Gerelateerd