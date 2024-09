De Grand Prix van Singapore staat aankomend weekend op het programma in de Formule 1 en daar zullen de coureurs van maar liefst vier DRS-zones gebruik kunnen gaan maken. De FIA heeft besloten een extra DRS-zone toe te voegen tussen bocht 14 en bocht 16.

Op het Marina Bay-circuit zal dit weekend een extra DRS-zone te vinden zijn. Het deel van de baan tussen bocht 14 en 16 is vorig jaar aangepast, vanwege bouwwerkzaamheden in de nabijgelegen haven. Dit deel van de baan leent zich nu goed voor een extra inhaalmogelijkheid en dus heeft de FIA besloten een vierde DRS-zone toe te voegen aan de baan. Vorig jaar overwoog de autosportbond deze extra zone ook al in te voeren, maar toen stuitte het nog op weerstand van verschillende teams. Het gedeelte waar nu de vierde DRS-zone komt te liggen is eveneens voorzien van nieuw asfalt.

Maar liefst vier DRS-zones tijdens Grand Prix van Singapore

De vierde DRS-zone volgt kort op de derde, die in werking treedt na bocht 13. De overige twee DRS-zones vinden zich bij uitkomst van bocht 5 en bocht 19. Een circuit met vier DRS-zones is niet geheel uniek, want er staat nog één race op de kalender waarbij de coureurs viermaal hun achtervleugel kunnen openzetten. Het Albert Park-circuit in Melbourne kent eveneens vier DRS-zones. De baan in Singapore gaat in de nabije toekomst naar verwachting nog verder op de schop als de bouwwerkzaamheden volledig zijn afgerond. Dit wordt verwacht voor de race van 2026.

