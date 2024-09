Tussen al het Grand Prix-geweld door op de zondag, werd er in het AFAS Live de World Series of Darts gespeeld. Ook Tim Coronel was aanwezig tijdens het evenement en de Dakar-coureur zorgde gedurende de Viaplay-uitzending regelmatig voor verbazing bij de presentator van dienst: Koert Westerman.

Op zondag werd in Bakoe natuurlijk de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden, maar dat was niet het enige sportevenement dat veel (Nederlands) bekijk trok. In het AFAS Live in Amsterdam werden namelijk de beslissende rondes van het World Series of Darts afgewerkt. Grote namen als Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Luke Humphries en de piepjonge Luke Littler kwamen gedurende het weekend in actie, waarbij laatstgenoemde darter uiteindelijk aan het langste eind trok. In de finale van het toernooi was hij met maar liefst 11-4 te sterk voor landgenoot Michael Smith.

Ongeloof bij Westerman

Ook Coronel was gedurende de zondag aanwezig in Amsterdam en de Dakar-rijder die over het algemeen niet schuw is van de camera, wist ook in de AFAS Live regelmatig de aandacht op zich te krijgen. Zo ook na afloop van de winst van Littler, toen de race- én dartsliefhebber plotseling op het podium bij de winnaar stond: Presentator Westerman kan zijn ogen niet geloven: "Moet je kijken waar Tim nu weer staat! Wat is dit allemaal met Tim Coronel, zeg? Dat is toch niet normaal? Die man lult zich gewoon het podium op!", zo zegt hij vol verbazing in de Viaplay-uitzending. "Die heeft een chequeboek op zak", vult Co Stompé vervolgens nog aan.

