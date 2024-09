Voor Max Verstappen zat er, naar eigen zeggen, niet meer in dan een zesde startplek voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hoewel de RB20 al een stuk beter aanvoelde dan in voorgaande raceweekenden, was het nog niet optimaal.

Tegenover de camera van Viaplay legt de Nederlander uit: "Ik wist in de eerste run in Q1 al dat het moeilijk ging worden. We hadden een paar dingen aan de auto veranderd en dat maakte het heel moeilijk. Het veel gestuiter aan de achterkant. Bij het ingaan en het uitkomen van de bochten stuiterde het heel erg en dat maakt het gewoon heel lastig." Toch zag het er tot aan dat punt wel oké uit.

Artikel gaat verder onder video

Stuiterende RB20

Aan het einde van Q2 stond Verstappen bovenaan, maar zo goed als dat eruit zag, voelde het niet in de auto. "Q2 ging nog redelijk goed, maar vanuit de auto voelde het uiteindelijk niet goed. Ik kon de bochten niet optimaliseren en had iets te veel onderstuur. Ja, dat wil je niet op een stratencircuit." Vervolgens kwam Q3 eraan en in de eerste run maakte de Nederlander een foutje in bocht zestien. "Q3 moest natuurlijk beter, maar die eerste run had ik dat foutje in die laatste bocht, daar brak de auto uit. Die run erna had ik weer heel veel last van het stuiteren. Als je niet helemaal comfortabel bent met dat, dan kun je niet aanvallen. We hebben een paar dingen aangepast, dus ik weet wel waardoor het komt. Dus dat is balen. Je probeert er altijd het beste van te maken en het is echt niet dat ik dan te neergeslagen ben, maar ik wist wel dat het lastig ging worden." Wat betreft de kansen voor de race, is Verstappen helder: "Met hoe de auto nu aanvoelt, niet goed. We gaan het zien."

