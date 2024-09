Het gaat allemaal niet meer voor de wind bij het team van Red Bull Racing en inmiddels staat er druk op de kampioenschappen die eerst zo stevig in Oostenrijkse en Nederlandse handen leken te zijn. Michael Bleekemolen probeert de vinger op de zere plek te leggen en voorspelt wie er met de beker vandoor gaat.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Terugbouwen van de auto

Bleekemolen begrijpt eigenlijk niet hoe het tij zo enorm gekeerd is gedurende het seizoen: "Het is eigenlijk heel vreemd. Ik denk dat er met mij heel weinig mensen gedacht hebben dat dit zou kunnen gebeuren. Wat is er aan de hand? Max won met twintig seconden voorsprong en nu verliest hij met twintig seconden achterstand. Er is nogal wat gebeurd. Zijn die anderen zoveel beter geworden? McLaren heeft wel ergens het juiste schroefje weten te draaien", vertelt hij tegenover GPFans. "Max zal nog wel een aantal goede races weten te rijden op circuits waar hij altijd goed uit de voeten kan, maar wel met een auto die niet gaat. Vreemde zaak, ik zou die auto terugbouwen naar de specs van begin maart of zo. Ongelofelijk, heel raar wat daar gebeurt."

Restant van het kampioenschap

Of de ommekeer ligt bij het vertrek van aanstaand Aston Martin-ontwerper Adrian Newey, durft hij niet te zeggen: "Dat kan ook wel. Soms zijn het zulke venijnige en kleine dingetjes. Het kan nét dat kleine beetje zijn." Bleekemolen denkt dat het ook in het coureurskampioenschap nog vrij spannend kan gaan worden: "We hebben nog wel een aantal races en het valt niet mee om de achterstand in te lopen. Het kan een heel spannend slotfestijn worden. Wie weet krijgen we weer in Abu Dhabi een spannende race." Uiteindelijk denkt hij dat de eindzege toch voor zijn landgenoot zal gaan zijn: "Dan gok ik toch op Max. Ik denk dat ze toch wel weer een beetje beter tevoorschijn gaan komen. Er wordt best wel wat gedaan nu. Wellicht gaan ze wat terug naar de oude specs. Dan komen ze misschien weer in de buurt. Ik denk dat aankomend weekend een redelijk ijkpunt wordt", besluit hij met een schuin oog kijkend naar Azerbeidzjan.

