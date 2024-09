Formule 1-coryfee Peter Windsor gelooft niets van de geruchten dat Max Verstappen eventueel naar Aston Martin gaat verhuizen. Het team van Lawrence Stroll lijkt bezig te zijn om een dream team te verzamelen en naar verwachting wordt Adrian Newey ook één dezer dagen aangekondigd.

Stroll senior is altijd duidelijk geweest over zijn ambities om een wereldkampioenschapsteam neer te zetten. Fernando Alonso werd daarvoor naar het team gehaald, maar ook bijvoorbeeld voormalig Red Bull-topman Dan Fallows. Afgelopen seizoen kon het groene team hier en daar nog opvallen en op het podium klimmen. In 2024 speelt het team vooral in rol in het middenveld. Toch lijken de vooruitzichten wel goed te zijn, want met een hagelnieuw complex hoopt de renstal uit Silverstone de stap naar voren te zetten.

Stroll & Alonso gaan geen plaatsmaken voor Verstappen

Op zijn YouTube-kanaal gaat Windsor in op de mogelijkheid dat Verstappen aansluit bij Aston Martin. "Lawrence Stroll gaat natuurlijk niet zijn zoon ontslaan. Hij is namelijk de enige reden dat Lance er überhaupt nog zit", verklaart Windsor. Dat zou betekenen dat Alonso plaats moet maken, maar ook dat ziet Windsor niet gebeuren. "Fernando denkt nog lang niet aan stoppen en zeker niet voor 2026. Achter de schermen zal hij vast en zeker zeggen: ik sta te springen om in een wagen van Newey te rijden. Ik ken hem erg goed, maar ik heb nog niet met hem kunnen samenwerken."

Red Bull Ford misschien gouden combinatie?

Daarnaast wijst Windsor naar de onzekerheid die er geldt vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1 dat in 2026 gaat beginnen. "Je moet als je Max bent je opties openhouden. Waarom zou je vertrekken voordat je überhaupt weet of die Ford-power unit goed is of niet? Dat weet hij pas in het 2026-seizoen en ook dan kan hij zien welk team de beste wagen heeft en pas dan gaan we of hij wil vertrekken. Voordat dit gebeurt, heeft het eigenlijk geen zin om elders te kijken."

