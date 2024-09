Frits van Eerd, voormalig topman van de Jumbo en derhalve belangrijke sponsor van Max Verstappen, is op dinsdagochtend voor het eerst in lange tijd in het openbaar verschenen in de rechtbank van Den Bosch. Hij moest daar een verklaring afleggen in een zaak over een mogelijk niet betaalde Mercedes.

Op 13 september 2022 deden de politie en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een inval bij Van Eerd. Hij werd samen met negen anderen aangehouden op verdenking van witwassen van geld en goederen via onder andere onroerendgoedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de autosport. Max Verstappen werd door Jumbo gesteund sinds zijn overstap van het karten naar de Formule 3 in 2014, maar aan die sponsoring kwam op 1 januari 2024 een einde. Tien dagen na de inval trad Van Eerd terug als algemeen directeur van Jumbo, al is hij nog steeds een derde eigenaar van de supermarktketen. Vorig jaar maart werd interim-CEO Ton van Veen aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van Jumbo.

Artikel gaat verder onder video

Niet betaalde Mercedes

Op dinsdagochtend verscheen Van Eerd weer voor een andere rechtszaak in de rechtbank van Den Bosch, dat meldt Algemeen Dagblad. De voormalig topsponsor van Verstappen moest namelijk verschijnen door een aanklacht vanuit Theo E., de Drentse autohandelaar met wie hij ook verdachte is in een grote strafzaak. Het gaat om het vermeend niet betalen van een bedrag voor een Mercedes door Van Eerd. Volgens Theo E., die in 2018 een Mercedes 190 SL uit 1957 verkocht aan de Jumbo-topman, had hij een bedrag van 155.000 euro moeten ontvangen.

Nog geen uitspraak

Dat is volgens hem echter niet gebeurd. Van Eerd geeft op zijn beurt echter een heel ander verhaal aan en zegt dat hij tussen de 50.000 en 60.000 euro contant heeft betaald aan Theo E. Nadat de rechter probeerde om tijdens een schorsing beide partijen tot een schikking te laten komen, een oplossing waar men niet uit is gekomen, is besloten dat men uiterlijk om 16 oktober 2024 met een uitspraak in de zaak van Van Eerder over een mogelijk niet betaalde Mercedes zal gaan komen,

Gerelateerd