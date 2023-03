Brian Van Hinthum

Woensdag 8 maart 2023 08:42

Het team van Mercedes beleeft voorlopig nog niet de gedroomde start van het nieuwe seizoen en de Zilverpijlen moesten het op zondag doen met een vlijde en zevende plek in Bahrein. George Russell is na de teleurstellende opener van het seizoen al bijna bereid om 2023 aan de wetenschap te doneren.

Het is voorlopig zeker nog niet het seizoen van Mercedes. We zijn natuurlijk amper onderweg, maar erg vrolijk gaat het er allemaal niet aan toe bij de Duitse renstal. Na de teleurstellende testdagen vorige week in Bahrein, wilde het ook in het eerste raceweekend nog niet helemaal vlotten met de formatie van Toto Wolff. Het is duidelijk dat het team van Red Bull gewoon nog een straatlengte voor ligt, terwijl ook Aston Martin een flinke slag geslagen heeft en Mercedes voorbij gegaan is in de rangorde. Daarnaast kwam ook Ferrari beter voor de dag in Bahrein.

Tweede of derde plek

Bij de Duitse formatie hebben ze met name de pijlen op Red Bull gericht en dat gat lijkt vroeg in het seizoen alweer aanzienlijk. "Niemand herinnert zich wie tweede of derde wordt. De tweede plek is niet goed genoeg. Als we drastisch aan de gang moeten om een kans te krijgen, dan moeten we dat ongeacht wat het is doen. We staan ver van de plek waar we willen zijn. Het enige positieve op dit moment is dat er geen fundamentele problemen zijn, behalve dan dat we te weinig downforce hebben. En dat is nog vrij makkelijk op te lossen als je kijkt naar deze fase vorig jaar. We gingen van een hevig stuiterende auto naar een auto die het minste van iedereen stuiterde", blikt hij tegenover Motorsport.com terug.

Handdoek in de ring?

Door het enorme gat naar Red Bull is de Brit al bijna bereid om dit seizoen te laten voor wat het is, zodat er gefocust kan worden op het bouwen van een kampioenschapswinnende auto voor 2024. "We zijn hier om te winnen. We willen elke race optimaal presteren, maar als je mij nu de keuze geeft tussen vechten voor een kans op succes of dat we heel langzaam zijn en geen kans krijgen, dan kies ik natuurlijk voor het winnen van een race. Als we sommige races van dit seizoen moeten offeren om een kans te hebben met een auto waarmee we kunnen vechten, of het nu de tweede helft van dit seizoen is of dat we al naar volgend jaar moeten kijken, is dat misschien wel wat we moeten doen", besluit hij.