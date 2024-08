Williams-teambaas James Vowles legt uit dat hij verschillende opties heeft overwogen om Logan Sargeant te vervangen, maar dat jongeling Franco Colapinto in zijn ogen de beste optie was. Mick Schumacher werd ook overwogen, maar Vowles wilde niet 'investeren in het verleden', zo vertelt hij bij PlanetF1.

Dat Sargeant aan zijn laatste paar races was begonnen, dat werd met de bekendmaking dat Carlos Sainz volgend jaar aansluit, duidelijk. Toch was niet van tevoren bekend dat Zandvoort de laatste race van de Amerikaan zou zijn. Sargeant schreef zijn FW-46 af tijdens de derde vrije training in de Nederlandse badplaats en daarmee was de maat vol voor Vowles. Uiteindelijk krijgt Colapinto zijn kans. De Williams-junior heeft al diverse vrije trainingen verreden en zal de resterende negen races voor het team uit Grove uitrijden.

Lawson, Colapinto en Schumacher

Volwes wijst naar de verschillende opties die hij had om Sargeant te vervangen. "Als we kijken naar de opties die we hadden, lagen er drie opties op tafel, die jullie allemaal wel hebben geraden. Eén was Liam Lawson, één was Mick en de laatste was Franco. Met Liam zou de contractuele situatie van Red Bull niet hebben gewerkt hier bij Williams, dus dat werd geen optie voor ons in die omstandigheid", zo was de reservecoureur van Red Bull niet een echte optie.

Schumacher niet bijzonder genoeg

Over Schumacher werd wel nagedacht: "Mick heeft veel vooruitgang geboekt sinds zijn tijd bij Haas, daar bestaat geen twijfel over. Hij is een bekwame coureur waarvan ik weet dat hij zijn tijd heeft gehad, maar hij heeft ongelooflijk werk verricht bij Alpine, Mercedes en McLaren in de tussentijd. En iedereen die je spreekt, zal je vertellen hoe hij zich heeft aangepast en is veranderd."

Toch zit er volgens Vowles een keerzijde aan 'Schumi'. "We moeten hier eerlijk over zijn. Mick is niet bijzonder, hij zou gewoon goed zijn geweest. Ik denk dat hij veel meer ervaring zou meebrengen dan Franco. Maar dit is waar ik in geloof, waar Williams in gelooft, en wat de kernwaarden van Williams zijn. Williams heeft altijd geïnvesteerd in nieuwe generaties coureurs en jong talent, en waar ik het steeds over heb gehad, is de investering in de toekomst van Williams. En de toekomst van Williams ligt niet in het investeren in het verleden."

