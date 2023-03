Brian Van Hinthum

Maandag 6 maart 2023 19:16

De Formule 1 keerde zondag terug met de allereerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein en de race werd uiteindelijk een prooi voor Max Verstappen. Ook Jeremy Clarkson was aanwezig tijdens de opener van het seizoen en de Britse presentator stelt dat de Formule 1 na jaren afwezigheid eindelijk weer terug is.

De koningsklasse kende in het vorige decennium zeker niet de beste periode van zijn bestaan. Lange tijd kende de sport weinig spanning en werd het gedomineerd door één team. De interesse in de sport leek steeds verder te dalen, totdat in 2017 Liberty Media het stokje overnam van Bernie Ecclestone en de bezem door de Formule 1 haalde. Vanaf dat moment is de hoogste tak van autosport in een stijgende lijn beland en groeit de populariteit van de Formule 1 aanzienlijk.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 is terug

Ook voormalig Top Gear-presentator Clarkson is het opgevallen dat de Formule 1 weer steeds meer van zijn oude glans begint terug te krijgen. De Brit was tijdens de opening van het seizoen aanwezig in Bahrein om de race weer eens van dichtbij mee te maken en stelt dat hij blij is weer eens bij een race geweest te zijn. "Het was de eerste Formule 1-race in jaren waar ik naartoe geweest ben. Het was fantastisch om weer terug te zijn. Ik hou van de Formule 1", stelt Clarkson.

Geen favoriet team

Hij vervolgt: 'Ik was jarenlang woedend, maar nu is het weer terug. De auto's kunnen elkaar nu volgen en de aerodynamica is veel beter. Mijn dochter is nu ook een grote fan, dus ik kan er nu met haar over praten. Ik kan niet geloven hoe groot de auto's zijn geworden. Ik ben enorm enthousiast erover." Hij krijgt de vraag of hij ook een favoriet team heeft. "Het is niet zoals voetbal. Je hebt geen favoriet team. Ik vind Alfa Romeo leuk, dat heb ik altijd gevonden. Alpine is mijn lokale team in Chipping Norton, dus hen support ik ook. Daarnaast ben ik vrienden met wat mensen bij Red Bull."