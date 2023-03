Jan Bolscher

Maandag 6 maart 2023 13:37

Max Verstappen kijkt er niet raar van op als Aston Martin dit seizoen een aantal races weet te winnen. De Britse formatie heeft het concept van de AMR23 geïnspireerd op de Red Bull van afgelopen jaar, en vooralsnog betaalt die beslissing zich uit.

Aston Martin gooide tijdens de wintertestdagen al hoge ogen met de ogenschijnlijk uitstekende race pace van de AMR23, en afgelopen weekend bleek dat de renstal van Lawrence Stroll op dit moment inderdaad het gevecht aan kan gaan met Ferrari en Mercedes. Fernando Alonso kwalificeerde zich als vijfde, verloor op zondag twee plekken bij de start, maar kwam uiteindelijk als derde over de streep door onder andere op de baan aan Lewis Hamilton en Carlos Sainz voorbij te gaan. Daarbij profiteerde de Spanjaard ook van de uitvalbeurt van Charles Leclerc. Teammaat Lance Stroll kwam als zesde over de streep: een indrukwekkende prestatie gezien zijn polsblessure.

De juiste spirit en vastberadenheid

Verstappen zou er dan ook niet raar van opkijken als Aston Martin dit seizoen een aantal races weet te winnen: "Ik hoop het, ook voor Fernando", vertelde hij na afloop van de race. "Hij heeft een aantal seizoenen gehad waarin er niet echt een mogelijkheid was om vooraan mee te vechten. Dus ik ben blij om hem hier al na de eerste race te zien zitten", doelt de wereldkampioen op de persconferentie met de top drie van de race. "Ik heb het al eerder gezegd, maar ik denk dat ze bij Aston Martin de juiste spirit en vastberadenheid hebben. Ze willen winnen, en hebben een hoop goede mensen ingehuurd. Ik denk dat het alleen maar beter wordt."

Overwinningen behoren tot de mogelijkheden

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Het is moeilijk om te zeggen of ze dit jaar mee kunnen doen om het wereldkampioenschap, maar overwinningen behoren absoluut tot de mogelijkheden. Ik heb in dezelfde positie gezeten waarbij je soms twintig tot veertig seconden achter de winnaar eindigt, maar je wel twee of drie races in een seizoen wint", doelt hij op zijn voorgaande jaren bij Red Bull Racing. "Sommige circuits passen heel goed bij je auto en dan komt alles samen en kan je de race winnen. Ze hebben absoluut een heel sterk pakket en nu draait het om het doorontwikkelen daarvan."