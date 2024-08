Emely de Heus: 'Deze bochten maken Zandvoort zo bijzonder en spannend' | GPFans SIMply Lovely

In SIMply Lovely neemt presentator Dion de Brouwer je mee op een virtuele race-ervaring op het circuit van Zandvoort. Daar wordt volgend weekend de F1 Grand Prix va Nederland namelijk verreden. Samen met een diverse groep influencers en professionele coureurs gaat hij de uitdaging aan in de game EA Sports F1 24. Tijdens de show legt hij zijn gasten het vuur aan de schenen in de Bandenwarmers-quiz en strijdt hij met hen om de snelste rondetijd op Circuit Zandvoort. In deze vierdelige serie komen de grootste namen uit de gaming- en racewereld voorbij, in samenwerking met Red Bull Nederland. Deze keer is Emely de Heus, actief in de F1 Academy namens Red Bull, te gast om te praten over het circuit in Zandvoort, haar eigen kansen volgende week en nog veel meer.

