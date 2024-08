Flavio Briatore liep vele jaren geleden al mee in de Formule 1 en volgens de Alpine-adviseur gaat het er heel anders aan toe in de huidige jaren dan in zijn tijd als teambaas. Hij vertelt wat er precies zo verschillend is.

Eerder dit seizoen werd het team van Alpine met de toch ietwat omstreden Briatore in verband gebracht om het vege lijf te redden en daar heeft de Franse formatie uiteindelijk op doorgepakt. Het team van Alpine maakte enkele maanden geleden via de eigen kanalen namelijk melding van de komst van de 74-jarige Italiaan. Hij werd door CEO Luca de Meo binnen het team gehaald als uitvoerend adviseur en hij moet bij gaan dragen met adviezen voor de Franse formatie. Daarmee voert hij een vergelijkbare rol uit als Helmut Marko bij Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe motorhome

Inmiddels loopt de controversiële oud-teambaas, die in de jaren negentig furore maakte in de sport, een paar maanden mee en volgens de Italiaan gaat het er tegenwoordig heel anders aan toe in de koningsklasse dan in de goede oude tijd. Dat merkt hij met name in de manier waarop teambazen en andere staf met elkaar omgaan. In gesprek met PlanetF1 vertelt hij dat hij samen met Horner een meeting afsprak en dat zorgde voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen: "We hadden een nieuwe motorhome in Spa. Het wordt de Alpen-motorhome genoemd, zoals de bergen. Een soort van caravan, gemaakt door Phillipe Starck."

Lang geleden

De Italiaan vervolgt: "Iedereen was heel benieuwd, omdat het aan de binnenkant er heel anders uitziet. Het lijkt echt alsof je in Cheval bent of iets dergelijks, dus iedereen was nieuwsgierig. Christian belde mij op en vroeg mij of hij onze motorhome zou mogen zien. Ik vertelde hem dat dat zeker mocht en we brachten twintig of dertig minuten samen door. We dronken koffie en Christian vertelde mij dat het de eerste keer was in vele jaren dat hij en andere motorhome mocht zien in de Formule 1", zo reageert hij verbaasd. "In mijn tijd was ik constant in de motorhome van Eddie [Jordan] of kwam hij naar mij. Nu is het compleet anders. Er was veel meer menselijk respect. Nu kijkt men alleen naar de zaken."

Gerelateerd