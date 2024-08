Vaak is het zo dat teamgenoten elkaar bij gelijkwaardige kwaliteiten vaak tegenkomen op het circuit en ook bij Charles Leclerc en Carlos Sainz is dat niet anders. Soms zorgt het allemaal ook bij hen voor wat spanning tussen elkaar, zo geeft de coureur uit Monte Carlo toe.

Eerder dit jaar nog waren het Leclerc en Sainz, die doorgaans zo goed met elkaar over weg lijken te kunnen, die elkaar tegenkwamen op de baan tijdens de Grand Prix van Spanje, de thuisrace van Sainz. De twee coureurs raakten elkaar en waren na afloop allebei niet zo blij, omdat er van tevoren iets anders was afgesproken. Na afloop van de race in Barcelona was het duidelijk dat de twee het dan ook even niet zo goed met elkaar konden vinden. Een opmerkelijk moment, want eerder zagen we het Ferrari-duo het nog niet met elkaar aan de stok hebben.

Eerdere spanningen

Later in Oostenrijk kreeg Leclerc vragen over hoe het er binnenskamers aan toeging tussen zijn teamgenoot en hem: "We vlogen zondagavond gewoon samen naar huis, hoor. Dus ja, alles is goed. Ik ben ook niet bezorgd dat het gevolgen heeft voor onze relatie. Problemen lijken van buitenaf altijd enorm, maar na al die jaren kennen we elkaar goed en weten we dat er na de race spanning is. We zitten dan in het heetst van de strijd, dan zijn we teleurgesteld in elkaar door wat er is gebeurd, maar daarna praten we en is alles goed", zo liet hij destijds weten.

Brandjes?

In de zomerstop blikt Leclerc daar nog met een schuin oog op terug. Volgens de Ferrari-rijder is het helemaal niet zo gek dat het tussen twee kapiteins op één schip af en toe schuurt: "Het is normaal dat er soms wat frictie is", citeert PlanetF1 de winnaar van de Grand Prix van Monaco dit seizoen: "Carlos en ik zijn het lang niet altijd eens over wat er gebeurt op de baan. Het onder controle houden van adrenaline is niet gemakkelijk. Het belangrijkste is dat het je daarna lukt om erover te praten als de race voorbij is. Op de boardradio lijkt het soms alsof er altijd spanning heerst, maar dat is helemaal niet zo", zo klinkt de duidelijke uitleg van de nummer drie in het wereldkampioenschap.

